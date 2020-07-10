20+ невест с золотыми руками, которые взяли и сшили свадебное платье своей мечты

Пожалуй, каждая невеста в день свадьбы мечтает быть неповторимой, но сохранить свою уникальность в наряде из магазина не так-то просто. Для тех, кто не хочет пополнять ряды шаблонных красавиц, есть небанальное решение: сшить подвенечное платье самостоятельно. Многие барышни так и делают, вызывая восхищенные взгляды приглашенных гостей.

Мы в AdMe.ru пересмотрели сотни фотографий с бракосочетаний, где невесты сотворили свои платья сами. Поразительно, насколько разные у женщин представления о том самом облачении, в котором хочется пережить один из главных дней в жизни.

«Сшила свое свадебное платье. 24,5 метра ткани, бессчетное количество часов труда... Это того стоило!»

«Мы оба любим фастфуд, поэтому я сделала подвенечный наряд из оберток буррито. Наша любовь друг к другу такая же нежная, как кесадилья»

«Влюбилась в платье, но оно стоило $ 2 200, поэтому я решила сшить такое же сама. Манекен сделала из скотча и футболки, купила 8 м шелка и кружево. И вот результат»

«Я сшила свое свадебное платье, чтобы сиять»

«Купила в комиссионке наряд за $ 50 и перешила его. Много пота и слез было пролито в процессе, но зато я чувствовала себя на свадьбе как сказочная принцесса!»

«Звучит немного по-девчачьи, но я сшила свадебное платье!»

«Я провела в работе над своим нарядом не менее 100 часов и чувствовала себя в нем великолепно! Думаю, что мы с мужем выглядели фантастически»

«Я связала свое собственное свадебное платье. Наслаждайтесь!»

«Работала над своим нарядом в течение 8 месяцев с помощью онлайн-курсов. Вышло не идеально, но у меня получилось, и это главное!»

«Я сама сделала и свадебное платье, и наряд для моего мужа. Мы хотели праздник с лесной сказочной эстетикой. И вот что получилось»

«Я вязала свое кружевное свадебное платье в автобусе по дороге на работу. На создание этой красоты ушло 5 месяцев и меньше $ 30»

«Сшила подвенечный наряд по роликам из интернета. Здесь очень много ручной работы»

«Сделала нестандартное свадебное платье. Это мой первый крупный проект»

«Создала свадебный наряд своими руками»

«В день бракосочетания я все еще подшивала один из краев своего облачения... Создание собственного платья не для слабонервных»

«Сделала свое платье и вышла замуж в прошлом месяце! Я немного изменила выкройку: добавила карманы и сделала юбку более пышной. Болеро тоже сшито вручную»

«Мой самодельный подвенечный наряд»

«Сшила свадебное платье сама. Я хотела что-то уникальное, что подходило бы именно мне, и это получилось действительно хорошо»

«Связала свое платье крючком за 4 недели!»

«Свой наряд я сшила несколько лет назад, а довела до ума только вечером накануне свадьбы»

«Я сшила свое подвенечное платье и свадебные наряды для всех участников церемонии. На это ушло около 6 месяцев»