20+ неожиданных приветов из прошлого, которые люди нашли в своем доме во время ремонта

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Старые дома имеют долгую историю и полны секретов, ведь в них могло жить несколько поколений людей. Поэтому, когда действующие хозяева затевают ремонт, неожиданно для себя они могут обнаружить настоящие сокровища: древние предметы, сейфы, фрески и даже потайные комнаты. О таких находках так и хочется рассказать всем вокруг, что пользователи сети, собственно, и делают.

Мы в AdMe.ru, когда делаем ремонт, тоже заглядываем под каждую доску в полу, за каждую стену и в другие укромные уголки. И тоже, бывает, находим нечто подобное тому, что откопали герои этой статьи.

«Нашел эти кольца в маленьком медальоне, спрятанном под лестницей дома моего дедушки»

«Ремонтировали 100-летний дом и под полом нашли, кажется, самурайский меч. Он все еще острый и тяжелый»

«Предыдущие владельцы оставили это за занавеской в ванной комнате в подвале»

«Случайно обнаружил сейф в полу. Вскрыл его, но внутри оказалась лишь паутина»

«Во время ремонта нашего 100-летнего дома нашли старый ключ»

«Обнаружили на потолке вход в потайную комнату на чердаке. Там находились старые газеты, кровать и старые фотографии на стенах»

«В моем подвале за стеной обнаружили парилку и джакузи»

«Во время ремонта ванной за стеной обнаружили этот потрясный рисунок»

«Этот пенни 1866 года был найден в стене моего старого дома во время ремонта»

«Эту банку Fanta из 70-х мы нашли за стенкой во время ремонта ванной комнаты»

«Моя подруга решила заменить свой старый ковер и нашла под ним дверь в подвал. А там — сюрприз!»

«В стену моего дома 30-х годов встроена какая-то цепь»

«На чердаке дома, который мы ремонтируем, нашли британский противогаз времен Второй мировой войны»

«Друг делает ремонт в комнате и нашел на стене эту фреску»

«Мой 84-летний отец ремонтирует свой дом. Он снял обои и наткнулся на эти настенные фрески, которые, по его мнению, были сделаны в 1912 году»

«Ремонтирую свой дом и обнаружил под настилом газету 1911 года»

«Мои родители переделывали кафельный пол на кухне и нашли под плиткой сейф. К сожалению, тот оказался пуст»

«Купил дом 10 месяцев назад. Сегодня во время работы в подвале нашел это — канализационную трубу, замаскированную под пальму»

«Мой отец, ремонтируя свою ванную комнату, нашел женское платье в отгороженном потайном шкафу»

«Это ручная работа 60-х годов! Дом 1965 года постройки. Я примерила платье, а потом снова вернула его на место».

«Нашли эту фотографию в стене, когда переделывали нашу кухню. На обратной стороне написано: „Вивьен Гилберт, июнь 1911 года“»

«Мы с моим дедом ремонтируем дом, который он недавно купил, и нашли медаль „Пурпурное сердце“ времен Второй мировой войны»