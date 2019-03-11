20+ неожиданных изменений произойдут в организме, если отказаться от сигарет хотя бы на 2 недели

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По статистике, в мире насчитывается больше миллиарда курильщиков. Лидером по потреблению табака является маленькая Андорра, а меньше всех курят жители Брунея. Самая большая проблема у Китая: там проживают 40 % всех курильщиков планеты. Ситуация малоприятная и опасная. Касается она не только курящих, но и тех, кто интеллигентно смолит по сигаретке в день и думает, что вреда его организму это не наносит. Между тем специалисты твердят обратное.

AdMe.ru заботят вопросы здоровья, и сегодня мы выяснили, что будет происходить в организме человека, если он не будет курить в течение 14 дней.

Через 20 минут

Человеческий организм — штука удивительная. Он начинает восстановление уже через 20 минут после последней сигареты. Первое, что придет в норму, — это пульс. Особенно это важно для тех, у кого учащенное сердцебиение. Бросив курить, вы снизите пульс на несколько пунктов.

Начинает падать артериальное давление, которое после каждой сигареты поднимается примерно на 30 пунктов. А со временем в артериях образуются бляшки, которые препятствуют нормальному снабжению организма кислородом.

Через 12 часов

В сигаретах содержится много токсинов, в том числе угарный газ. В больших объемах он смертелен, а в маленьких дозах мешает крови переносить кислород. В итоге при физических нагрузках образуется одышка, а иногда (особенно если выкурить несколько сигарет подряд) становится трудно дышать и без упражнений. Через 12 часов организм очистится от угарного газа, а количество кислорода в крови и легких увеличится. Дышать будет легче.

Когда угарный газ не давал кислороду проникнуть в кровь, сердцу приходилось работать в режиме нон-стоп. Сейчас оно снова функционирует в нормальном темпе. Интересно, что, бросив курить даже в солидном возрасте, вы снизите вероятность развития сердечных заболеваний. Просто для этого потребуется чуть больше времени.

Актуально для тех курильщиков, у кого руки и ноги постоянно холодные. Примерно через 12 часов они станут теплыми. Связано это с улучшением циркуляции крови.

На следующий день

Уровень кислорода в вашей крови вырастет настолько, что облегчит выполнение физических упражнений. Захочется больше гулять и двигаться, появится ощущение «лишней» энергии.

Артериальное давление полностью стабилизируется, что снижает риск инсульта. Постепенно понижается уровень холестерина в крови, который был непомерно высоким из-за никотина.

Спустя 2 дня

Курение повреждает нервные окончания, отвечающие за обоняние и вкус. Через 2 дня усиливается обоняние и вкусовые ощущения. Это означает, что нервные окончания начали заживать.

Если ранее вы курили очень много, сейчас можете чувствовать легкий тремор в конечностях. Некоторые люди испытывают ощущения пощипывания или покалывания. Это синдром отмены — таким образом организм на физическом уровне требует у вас дозу никотина.

У астматиков могут случаться приступы кашля. Это длится недолго — обычно около суток.

На 3-й день

Проявляются сильные признаки отмены. Вероятнее всего, вы будете капризны и раздражительны. Также возможны головные боли и острое, почти непреодолимое желание покурить, которое часто сопровождается ощущением распухших мочек ушей.

Длительность этого периода индивидуальна. Чем дольше и больше человек курил, тем сильнее будут проявляться симптомы отмены. Придется просто перетерпеть.

Организм продолжает активно очищаться от токсинов. А вот от никотина к этому моменту он уже избавился. Сейчас вы абсолютно чисты.

Конец 1-й недели

Этот период называют временем икс. В конце первой недели большинство людей срываются. По статистике, перешагнувшие этот рубеж в 9 раз чаще бросают курить в долгосрочной перспективе.

Злостные курильщики в это время чувствуют сильную жажду никотина. Симптомы могут напоминать грипп. Это временное и неопасное явление.

Почти каждого в это время донимает сильный кашель. Как правило, мокрый. Это один из симптомов очистки организма. Длительность индивидуальна.

Из приятных моментов — заметное улучшение состояния полости рта. Исчезает неприятный запах и налет с языка.

Через 2 недели

Проще заниматься физическими упражнениями и дольше гулять. Подъем на 5-й этаж больше не сопровождается дикой одышкой. Это означает, что уровень кислорода в крови окончательно восстановился. Благодаря этому быстрее и легче растет мышечная ткань. Теперь занятия в спортзале будут проходить эффективнее даже при сохранении прежней нагрузки.

Кислород дает дополнительный бонус, который вы можете не заметить. За счет быстрого тока крови мелкие раны и царапины заживают намного быстрее, чем раньше.

Легкие теперь работают на 30 % эффективнее, чем в тот день, когда было принято знаменательное решение.

Пройдена ровно половина пути к свободе от физической зависимости. Еще через 2 недели нейронные связи, которые отвечают за привычку к никотину, разрушатся. Физического влечения к сигаретам больше не будет.

Бонус № 1: непредвиденные изменения в организме на личном опыте бывшего курильщика

Бросив курить, девушка перестала пить кофе. Оказалось, в ее голове была тесная психологическая связка «чашка кофе и сигарета». Без никотина кофе стал ее нервировать и поэтому был исключен из жизни практически полностью.

Та же самая девушка страдала от внезапных расстройств кишечника, громко урчащего желудка и метеоризма. Через сутки после отказа от сигарет эта проблема исчезла.

Бонус № 2: мотивирующая статистика

Россия в списке стран по потреблению сигарет находится на 7-м месте. Здесь в год на душу населения приходится около 2 300 сигарет, а в месяц — 190. Для сравнения: житель США за 30 дней выкуривает 83 сигареты, а норвежец — всего 45.

Расскажите нам в комментариях, курите ли вы и пытались ли когда-нибудь бросить?