20 неожиданных хитростей, которые выведут вашу жизнь на новый уровень

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Хорошие лайфхаки должны отвечать 3 основным требованиям: быть простыми, быстрыми и дешевыми. И конечно же, выручать в тех случаях, когда прибегнуть к традиционным вариантам решения вопроса не представляется возможным либо они все уже использованы и все равно не помогли. Именно такими гениальными хитростями пользователи стали делиться друг с другом в сети, а мы собрали наиболее запоминающиеся из них в этой статье.

Мы в AdMe.ru обожаем простые и эффективные решения. И совсем не удивимся, если по мере ознакомления с пунктами ниже вы начнете задаваться вопросом: «И как я жил без этого раньше?» Ведь эти советы действительно хороши.

20. Мицеллярная вода отлично очищает кроссовки

19. Конструкция для экстренной подзарядки телефона в безвыходной ситуации

18. Капните несколько капель ароматического масла на втулку туалетной бумаги, чтобы в уборной сохранялся приятный аромат

17. Оставшиеся рулоны подарочной бумаги сохранятся в лучшем виде, если зафиксировать их с помощью ненужных втулок или других картонных туб

16. Чтобы довезти еду теплой, включите обогрев сидения

15. Если в доме не оказалось специальных прорезиненных плечиков, можно натянуть на концы обычных пластиковых сдутые воздушные шарики, и тогда одежда не будет сползать и мяться

14. Как правильно разогреть пиццу? Под крышкой в кастрюльке или глубокой сковороде. Низ будет хрустящим, а верхушка — мягкой, с тянущимся сыром

13. Чтобы не покупать специальную кисть для контуринга, можно использовать невидимку

12. С помощью вазелина довольно удобно снимать тушь с ресниц, не травмируя их. Кроме того, при периодическом использовании он укрепляет ресницы и брови и делает их толще

11. Продавленные следы от мебели на ковре легко расчесываются с помощью обычной вилки

10. Недозрелые бананы можно довести до спелости, немного разогрев в духовке

9. Ломающийся провод зарядного устройства удобно закрепить подобной пружинкой

8. Да, выглядит такой чехол для очков не очень. Но это лучше, чем ничего, если нужно безопасно перевезти их куда-то, не разбив по дороге, верно?

7. Если вам необходимо помыть большое количество картошки (например к празднику и без дальнейшей чистки), воспользуйтесь посудомоечной машиной

6. Собираетесь на вечеринку или просто прогуляться и не хотите брать сумку только ради ключей? Прикрепите их к бретельке лифчика — и дело с концом

5. Чтобы ковер не елозил по полу, воспользуйтесь текстильной застежкой

4. Слегка промажьте задвижку помадой и заклейте запорную планку бумагой, чтобы понять, насколько сильно просела дверь

3. Прежде чем нанести духи, смажьте кожу увлажняющим маслом. Это сохранит аромат на более долгое время

2. Если вас настигла головная боль, а под рукой не оказалось нужных таблеток, попробуйте приложить ко лбу кожуру банана. Благодаря высокому содержанию калия, она способна облегчить боль

1. Ментоловая пена для бритья — эффективное средство от солнечных ожогов. Нанесите большое количество пены на кожу (не втирайте), оставьте на 30 минут и затем смойте прохладной водой. При необходимости повторите (не использовать при открытых ранах)