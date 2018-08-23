20+ необычных приспособлений, которые круто упрощают жизнь человека
Начиная еще с того момента, когда человек впервые использовал палку в качестве орудия труда, люди непрестанно изобретают себе в помощь всякие приспособления. В нынешнее время существует такое разнообразие облегчающих работу инструментов, что о многих из них простые обыватели даже не слышали. Например, выравниватель стопки бумаг, устройство для сбора теннисных шариков или машина для удаления травы в стыках между бордюром и тротуаром.
Редакция AdMe.ru была впечатлена безграничностью инженерной мысли и собрала 20+ необычных инструментов, которые здорово облегчают человеку жизнь.
1. Аппарат для тех, кому лень выравнивать стопку бумаг вручную
2. Ручной станок по изготовлению мисок и тарелок
3. Косилка, которой столбики не помеха
4. Эта машина удаляет траву в стыках между тротуаром и бордюром
5. С помощью этого приспособления масло можно намазывать на хлеб почти мгновенно
6. Инструмент для очистки газона от камней
7. С этой машиной плитку можно укладывать в десятки раз быстрее
8. Приспособление для посадки чеснока, картофеля и т. д.
9. Валик для создания на стене эффекта кирпичной кладки
10. Устройство, которое заменяет несколько дворников
11. Устройство для сбора листьев шпината
12. Хлеборезка в одном из магазинов
13. Инструмент для сбора чайного листа
14. Вакуумный уличный пылесос
15. Инструмент для быстрой покраски объемных предметов
16. Мобильная машина по производству кирпичей (12 тысяч кирпичей в час)
17. Этот плодосъемник поможет сорвать высокорастущий фрукт
18. Инструмент для нарезания лапши из большого куска теста
19. Инструмент для быстрой перекопки огорода
20. Как одному с легкостью передвигать автомобили
21. Электроинструмент для удаления ржавчины
22. Приспособление для наполнения мешка
23. Примитивный, но эффективный способ закручивания огромных гаек
Какие инструменты и приспособления удивили вас больше всего?
Фото на превью top_mixx / instagram, top_mixx / instagram