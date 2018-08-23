20+ необычных приспособлений, которые круто упрощают жизнь человека

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Начиная еще с того момента, когда человек впервые использовал палку в качестве орудия труда, люди непрестанно изобретают себе в помощь всякие приспособления. В нынешнее время существует такое разнообразие облегчающих работу инструментов, что о многих из них простые обыватели даже не слышали. Например, выравниватель стопки бумаг, устройство для сбора теннисных шариков или машина для удаления травы в стыках между бордюром и тротуаром.

Редакция AdMe.ru была впечатлена безграничностью инженерной мысли и собрала 20+ необычных инструментов, которые здорово облегчают человеку жизнь.

1. Аппарат для тех, кому лень выравнивать стопку бумаг вручную

2. Ручной станок по изготовлению мисок и тарелок

3. Косилка, которой столбики не помеха

4. Эта машина удаляет траву в стыках между тротуаром и бордюром

5. С помощью этого приспособления масло можно намазывать на хлеб почти мгновенно

6. Инструмент для очистки газона от камней

7. С этой машиной плитку можно укладывать в десятки раз быстрее

8. Приспособление для посадки чеснока, картофеля и т. д.

9. Валик для создания на стене эффекта кирпичной кладки

10. Устройство, которое заменяет несколько дворников

11. Устройство для сбора листьев шпината

12. Хлеборезка в одном из магазинов

13. Инструмент для сбора чайного листа

14. Вакуумный уличный пылесос

15. Инструмент для быстрой покраски объемных предметов

16. Мобильная машина по производству кирпичей (12 тысяч кирпичей в час)

17. Этот плодосъемник поможет сорвать высокорастущий фрукт

18. Инструмент для нарезания лапши из большого куска теста

19. Инструмент для быстрой перекопки огорода

20. Как одному с легкостью передвигать автомобили

21. Электроинструмент для удаления ржавчины

22. Приспособление для наполнения мешка

23. Примитивный, но эффективный способ закручивания огромных гаек