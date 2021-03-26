20+ наших читателей объяснили смысл своих татуировок

На протяжении всей жизни у нас в памяти накапливаются воспоминания о людях, вещах, событиях или домашних животных, которые занимают особое место в наших сердцах. Но некоторые хотят придать им материальности. Лучший способ сделать это — набить татуировку, которая навсегда сохранит на теле дорогие моменты.

Мы в AdMe.ru очень рады тому, что наши читатели поделились фотографиями своих татуировок и рассказали истории, которые стоят за каждой из них. Мы отобрали те, которые нас впечатлили и тронули больше всего, и сделали подборку, чтобы показать вам.

1. «Я сделала себе татуировку зеленой ленты (символ донорства органов) на шраме, который остался после того, как я отдала почку своему двоюродному брату»

2. «Папа всегда рассказывал нам легенды о колибри. Когда он ушел от нас, они стали попадаться нам везде»

«Как будто он говорил нам, что с ним все в порядке, что мы не должны страдать и что он всегда будет с нами. Поэтому я решила набить колибри и свой любимый цветок в память о нем. Теперь он будто бы каждый день желает мне доброго утра! Я скучаю по тебе, папа».

3. «Эта татуировка напоминает мне о родителях. Они женаты почти 50 лет и не только сохранили верность, но и остались лучшими друзьями. Они любят друг друга по сей день и являются для меня примером для подражания»

4. «Я сделала татуировку гитары в память об отце, который любил музыку»

«Я сделала ее не для самобичевания, на самом деле это не больно. Зато когда я вижу этот памятный рисунок на своей коже, он напоминает мне о радости, которую испытывал отец, играя на гитаре, и помогает пережить боль утраты. Ведь жизнь дана нам, чтобы наслаждаться, а музыка делает ее еще лучше».

5. «Моя собака ушла на радугу в августе 2019 года. Она была моим верным спутником 14 лет, с 43-го дня своей жизни. Теперь со мной живут ее 7-летняя внучка и 2 ее правнука, которым 5 лет и 4 года»

6. «Инициалы моего сына, страдающего аутизмом, и кусочек пазла»

7. «У меня набиты 5 колибри, которые олицетворяют моих сестер и меня: родители научили нас летать и быть свободными. А на моей спине — древо жизни, символизирующее двух моих дочерей. Они мое все»

8. «Дань уважения моему деду, который помогал маме воспитывать меня и моих сестер после того, как отец нас бросил. Он сажал и продавал кофе, чтобы обеспечивать нас всем необходимым»

9. «2 года назад я попала в сложную ситуацию: мы с партнером расстались, я потеряла работу, а у моего отца диагностировали психическое заболевание»

«Эта татуировка — напоминание самой себе о том, что я могу расцвести, несмотря ни на что».

10. «У меня на запястье — голова цыпленка из WhatsApp. Я учусь делать татуировки и эту набила себе сама, поэтому в ней есть ошибки. Но в своей следующей работе я их исправила»

11. «Имена моих детей»

12. «Мы с мамой сделали татуировки вместе. Она сказала, что это было так больно, что больше она на такое не решится. И добавила: „На что только не пойдешь из любви к детям“»

13. «Моя единственная татуировка представляет 4 мои любови — моих детей. А сделала ее моя дочь своими руками»

14. «Настоящий след от бабушкиного поцелуя. Татуировку мы сделали вместе с сестрой»

«Бабушка постоянно нас целовала, но из-за деменции и болезни Альцгеймера она перестала относиться к нам с такой нежностью. Мы больше не получаем от нее поцелуев, но теперь они останутся с нами навсегда».

15. «Трое моих детей в виде героев мультика „Вся правда о медведях“, который мы любили смотреть вместе»

16. «Тату в честь моей семьи: 3 птицы разных размеров, потому что нас трое детей. Я средняя, поэтому птица в центре несет фамилию моего отца. Птицы в виде оригами, потому что моя мама прекрасно умеет их складывать»

17. «Мне 43 года. Было страшно, но я решилась сделать эту татуировку вместе с сыном, потому что мы с ним играем в Bubble Bobble. Оно того стоило, тату прекрасны»

18. «У меня есть татуировка на предплечье в честь моей дочери»

19. «Мой малыш. Он был мне как ребенок, я никогда не встречал никого лучше и послушнее него»

20. «У меня набит отпечаток ладони моей бабушки на левой руке, поближе к сердцу. Отпечаток настоящий, и на нем есть ее имя. Она жива, но я сделала это в ее честь. Я ее обожаю»

21. «Татуировка с именами моих лучших друзей — братьев и сестры»

22. «В честь моего первого котенка, которого я любила всей душой. 2 года назад он потерялся...»

23. «У меня есть татуировка в виде феникса с именами мамы и брата, написанными по-арабски на его хвосте... Я сделала ее, потому что с их поддержкой я вышла из токсичных отношений, длившихся 5 лет»

24. «Мое тату символизирует мою семью (муж, я, наши дочь и сын), и Вселенная о нас заботится и нас объединяет»

25. «Мои дети и я на левой руке, мои родители — на правой. Они улетели от нас вместе 6 лет назад...»