20 народных лайфхаков с ценнейшим жизненным опытом

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Как верно подметили наши предки, единственное, что люди любят давать бесплатно — это советы. А с появлением интернета мы стали еще активнее делиться друг с другом своим опытом. AdMe.ru отыскал для вас 20 шутливых лайфхаков, некоторые из которых вполне применимы в реальной жизни.

20. Ищете помощника по хозяйству, но ваш бюджет ограничен?

19. Кстати, выкапывать картошку совсем не обязательно

18. Программа снижения веса, которая действительно работает

17. Что делать, если доктор разрешил всего лишь один бокал в день

16. Как поспать в самолете и не пропустить обед

15. Не хотите платить за перевес багажа? Ну и не надо

14. На коммунальных услугах тоже можно сэкономить

13. А так можно посмотреть любимый фильм в дороге

12. Теперь прогулка с ребенком будет веселее. Только не забывайте о правилах безопасности

11. Утренний лайфхак для тех, кто вечно опаздывает

10. Как сделать вид, что вы всегда на своем рабочем месте

9. Простой способ сфотографировать своего питомца

8. В помощь тем, кто ищет свою вторую половинку

7. Если вы устали постоянно поднимать и мыть соску

6. Как почистить лук без слез

5. Вот теперь молоко точно не сбежит из кастрюли

4. Организуйте ложный вызов, если совещание затянулось

3. Покупка не помещается в салон? Спойлер вас выручит

2. Как отучить котика спать на ваших простынях, не обидев его при этом

1. Стоя в очереди, не теряйте время зря

Бонус: Простые лайфхаки, которые на самом деле работают