20+ мужчин, которые с годами становятся только горячее

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Давайте притворимся, что забыли, сколько нам лет, и что возраст зависит только от того, на сколько лет мы себя чувствуем. Ученые называют это психологическим возрастом. И, оказывается, он важнее, чем физический. Наше самоощущение может сильно повлиять на процесс старения. Разве вы не замечали, как некоторые люди с возрастом расцветают, в то время как другие теряют былую красоту?

Редакция AdMe.ru выбрала 20+ мужчин, которые несомненно чувствуют себя очень молодо, несмотря на годы, морщины и седину.

1. Не останавливайся и будь лучшим

2. Ему 54, и он все еще способен на любой подвиг

3. Ох уж этот взгляд!

4. В конце концов, возраст — это всего лишь цифра

5. Безупречен и уверен в себе

6. Афродита родилась из морской пены. Как и он

7. У него тело, о котором мечтают многие 20-летние парни

8. Его глаза и правда зеркало души

9. Где на свете живут такие мужчины?

10. Напоминает джедая из «Звездных войн»

11. Нам кажется или он и впрямь похож на Ричарда Гира?

12. Стильный Санта для современных детей

13. Загадочность к лицу и мужчинам

14. Он просто рожден для камеры

15. Забудьте все, что вы до этого слышали о стиле

16. Простота и достоинство — украшение мужчины

17. Он привьет своим внукам хороший вкус

18. У него есть все шансы украсть твою девушку

19. Он как хорошее вино

20. Плевать, сколько ему лет, он шикарен!

21. Холодно? Давай попьем горячий шоколад у камина?