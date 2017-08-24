20+ эффектных штучек, которые создаются не дольше, чем заваривается чай

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Эта подборка — сокровищница простых в исполнении вещиц, которые пригодятся в быту или просто украсят ваш дом. AdMe.ru собрал для вас полезные, удобные и просто милые безделушки, на создание которых у вас уйдет не больше пары часов.

1. Мячик-антистресс

Вам понадобятся гелевые шарики, прозрачный воздушный шар и 5 минут времени. Инструкция в этом видео.

2. Помпон в форме дольки арбуза

Этот помпон необычной формы сделать не труднее, чем обычный круглый. Как это сделать, рассказано тут.

3. Декоративный кактус

Растение, которое дождется вас даже из самого долгого отпуска. Инструкция здесь.

4. Кухонный фартук

Этот фартук из старых джинсов шьется в один момент. Инструкция тут.

5. Органайзер для кистей

Стильный органайзер, который придаст вашему туалетному столику блеска. В буквальном смысле. Инструкция здесь

6. Аппликация

На создание красочной аппликации, которая станет изюминкой вашей комнаты, уйдет совсем немного времени.

7. Принт на свече

Распечатать, наклеить, смочить, отклеить. Спорим, вы думали, что нанести принт на свечу сложнее? Инструкция здесь.

8. Маска для сна

В милой маске, которая шьется за полчаса, будут сниться исключительно котики и единороги. Инструкция тут.

9. Подушка-сердце

Огромный плюс этой маленькой подушечки в том, что ее не нужно шить. Можно делать с детьми. Инструкция здесь.

10. Браслет из булавок

Способ сборки этого бирюзового браслета удивит вас своей простотой. Инструкция здесь.

11. Органайзер для мелочей

Тот случай, когда выбор самого простого способа декора оказывается самым удачным. Инструкция здесь.

12. Подставка под чашку

Создание стильной подставки под горячую кружку требует усидчивости, но результат стоит потраченного вечера. Вот видеоинструкция.

13. Ночник

Богатая фантазия даже обычной консервной банке подарит вторую жизнь. Инструкция здесь.

14. Чехол для очков

Вам даже швейная машина не понадобится. Видеоинструкция тут.

15. Декоративные магниты

Эксклюзивные магниты на холодильник своими руками из крышек от напитков — это вам не очередной магнитик из поездки.

16. Декор шнура наушников

Прелесть этого шнура наушников не только в красоте радужной оплетки, но и в том, что он меньше запутывается. Инструкция здесь.

17. Гравировка без специальных инструментов

Используя специальную пасту и самостоятельно изготовленные шаблоны, можно прослыть искусным гравировщиком. Секреты гравировки без специального аппарата здесь.

18. Вьетнамки

О такой пляжной обуви теперь можно не только мечтать! Она не натирает и не спадает со стопы. Инструкция здесь.

19. Декоративное стекло

С помощью нескольких метров гипюра можно декорировать окна спальни. Инструкция здесь.

20. Ваза

Джутовая веревка очень стильно преображает даже обычные банки и бутылки. Закрепите конец шнура клеем, аккуратно обмотайте банку, закрепите конец. Готово!

21. Панно

Такой образчик современного искусства не грех и по наследству передать. Инструкция здесь.