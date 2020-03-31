20 милых мелочей для дома, которые создадут уют и настроение одним своим присутствием
Каждый из нас по-разному представляет себе идеальный дом, атмосферу, в которую хочется возвращаться и оставаться там как можно дольше. В том числе ее создают любимые вещи, один взгляд на которые уже способен улучшить настроение.
Мы в AdMe.ru составили список вещей, которые показались нам милыми и стильными. А значит, способными создать в доме тот самый уютный колорит. Некоторые можно купить, другие — сделать самостоятельно.
1. Тарелка с котиками
2. Наклейки на выключатель
3. Диффузор для ароматов с функциями увлажнителя и светильника
4. Контурные вазы
5. Цветочные горшки
6. Цветные столовые приборы
7. Настенные вазы или подсвечники
8. Светильник из бокала
9. Подушка «Питомец»
10. Левитирующий светильник-луна
11. Чашки с сердцем
12. Семейные фоточасы
13. Органайзер для косметики с подсветкой
14. Закладка для книги с фонариком
15. Музыкальное комнатное растение
16. Плед с авокадо, занимающимся йогой
17. Ваза для фруктов
18. Зеркало, декорированное суккулентами
19. Светильник-колибри
20. Набор для мини-сада в горшке
А у вас есть любимые предметы декора, без которых вы просто не представляете свой дом?
Фото на превью Aliexpress