20 милых мелочей для дома, которые создадут уют и настроение одним своим присутствием

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Каждый из нас по-разному представляет себе идеальный дом, атмосферу, в которую хочется возвращаться и оставаться там как можно дольше. В том числе ее создают любимые вещи, один взгляд на которые уже способен улучшить настроение.

Мы в AdMe.ru составили список вещей, которые показались нам милыми и стильными. А значит, способными создать в доме тот самый уютный колорит. Некоторые можно купить, другие — сделать самостоятельно.

1. Тарелка с котиками

Купить можно здесь.

2. Наклейки на выключатель

Купить можно здесь.

3. Диффузор для ароматов с функциями увлажнителя и светильника

Купить можно здесь.

4. Контурные вазы

Купить можно здесь.

5. Цветочные горшки

Купить можно здесь.

6. Цветные столовые приборы

Купить можно здесь.

7. Настенные вазы или подсвечники

Купить можно здесь.

8. Светильник из бокала

Вдохновиться и сделать можно здесь.

9. Подушка «Питомец»

Купить можно здесь.

10. Левитирующий светильник-луна

Купить можно здесь.

11. Чашки с сердцем

Купить можно здесь.

12. Семейные фоточасы

Вдохновиться и сделать можно здесь.

13. Органайзер для косметики с подсветкой

Купить можно здесь.

14. Закладка для книги с фонариком

Купить можно здесь.

15. Музыкальное комнатное растение

Купить можно здесь.

16. Плед с авокадо, занимающимся йогой

Купить можно здесь.

17. Ваза для фруктов

Купить можно здесь.

18. Зеркало, декорированное суккулентами

Вдохновиться и сделать можно здесь.

19. Светильник-колибри

Купить можно здесь.

20. Набор для мини-сада в горшке

Купить можно здесь.

А у вас есть любимые предметы декора, без которых вы просто не представляете свой дом?