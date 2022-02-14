20+ маленьких хитростей, которые помогут не попасть впросак при выборе овощей и фруктов

На полках современных магазинов круглый год можно найти овощи и фрукты на любой вкус. Это изобилие обычно выглядит аппетитно и привлекательно, но далеко не каждый продукт окажется полезным и вкусным. Конечно, лучше выбирать сезонные плоды, но иногда хочется порадовать себя экзотикой. Если товары прибыли из далеких стран, это еще не значит, что за время пути они испортились. Просто стоит обращать внимание на некоторые мелочи, которые подскажут, какой экземпляр стоит брать.

Мы в AdMe.ru думаем, что это на редкость обидно покупать продукты только для того, чтобы выбрасывать их в мусорное ведро. А потому выяснили, как же определить качество некоторых овощей и фруктов прямо в магазине.

Авокадо лучше выбирать на ощупь

Существует множество сортов авокадо, поэтому определять степень зрелости фрукта исходя только из его окраса не стоит.

Чтобы проверить, готов ли плод к употреблению, нужно мягко сдавить его в ладони. При этом сжимать кожуру кончиками пальцев не следует — таким образом можно оставить «синяки». Спелое авокадо будет мягким, но не слишком. Если фрукт кажется кашеобразным по текстуре, значит, он перезрел.

На поверхности плода не должно быть темных пятен или изменений в цвете.

Если плодоножка легко отделяется и цвет мякоти под ней зеленый, авокадо созрело. В ином случае плоду надо либо еще полежать, либо он уже испортился.

Чтобы фрукт поспел быстрее, его следует положить в бумажный пакет и держать при комнатной температуре. Ускорить процесс можно, добавив туда же яблоко или банан.

Маленькие баклажаны обычно оказываются вкуснее крупных

Чтобы выбрать вкусный и спелый баклажан, надо обратить внимание на кожуру: она должна быть яркой и блестящей. Если краски тусклые, то плод или хранился в неправильных условиях, или уже перезрел.

Хороший баклажан чуть сдавливается при нажатии, при этом отпечатков и царапин на поверхности не остается.

Плодоножка должна быть зеленого цвета. Если она коричневая или сухая, значит, плод хранился слишком долго и может быть испорчен. Стоит внимательно осмотреть баклажан в этом месте на предмет наличия плесени или вмятин.

Чем дольше баклажан остается на грядке, тем больше шансов, что его вкус обретет неприятную горечь. Лучше покупать сформировавшиеся плоды небольшого или среднего размера.

Головку чеснока стоит взвесить в руке

Чтобы узнать, насколько свежий чеснок лежит на прилавке, нужно аккуратно сдавить луковицу. Если она мягкая на ощупь или слишком легкая по весу, овощ либо испортился, либо высох.

Запах не должен быть слишком сильным и резким. Насыщенный чесночный аромат может быть признаком наличия плесени.

Следует выбирать луковицы без ростков. Побеги тоже говорят о том, что чеснок пролежал слишком долго.

В огурцах с утолщением посередине может быть много семян

Свежие и сочные огурцы обычно радуют глаз насыщенным зеленым цветом. Любые желтые пятна говорят о том, что плоды перезрели.

Кожура должна быть плотной, блестящей, без морщинок. Обратное свидетельствует о том, что огурец начал терять влагу.

Утолщения в центре плода означают, что там образовался кармашек с семенами.

Лучше выбирать маленькие экземпляры: в больших содержится много крупных семечек.

Лучше покупать морковь с зеленой ботвой

Чтобы найти на прилавке свежую и сладкую морковку, стоит обратить внимание на ее размер. Маленькие корнеплоды обычно вкуснее, чем крупные.

Лучше не брать овощи, у которых внизу появились белые корешки.

Свежесть морковки определяют и по ботве: если та сочная, зеленая, значит, овощ свежий. У основания зелени не должно быть темных или зеленых пятен.

Сладкие перцы не делятся на «мальчиков» и «девочек»

Высокое качество сладких перцев можно определить по состоянию кожуры — блестящей и яркой. Если на поверхности видны темные пятна, а на ощупь обнаруживаются мягкие участки, значит, овощ, скорее всего, испорчен.

Другой показатель — это состояние плодоножки. Если она зеленая — значит, с продуктом все в порядке.

Предпочтение лучше отдавать перцам, которые кажутся тяжелее, чем выглядят.

Бытует мнение, что плоды делятся на «мужские» и «женские» в зависимости от количества долек. На самом деле понятие пола у овощей отсутствует. На вкусовые качества перцев в первую очередь влияют условия, в которых они выросли.

О свежести цветной капусты говорят листья

Возраст цветной капусты выдают листья. Если они зеленые и упругие, значит, овощ еще недавно был на грядке. Желтые и пожухлые листья говорят о том, что кочан не слишком свежий.

Другой фактор — это запах. Слишком сильный аромат означает, что на вкус такая капуста будет не особенно аппетитной.

Соцветия должны быть кремового цвета, без коричневых точек или темных пятен и плотно прилегать друг к другу. Стоит внимательно осмотреть их на наличие плесени и следов обитания насекомых.

Помидоры перед покупкой стоит понюхать

Не стоит выбирать недозревшие плоды. Они будут дольше храниться, но качество таких овощей при покупке оценить довольно сложно. Томаты должны быть довольно тяжелыми для своего внешнего вида и не слишком мягкими на ощупь.

Лучше избегать экземпляров с темным точками или светлыми пятнами на поверхности. Особенно если они располагаются рядом с плодоножкой.

У свежих и созревших помидоров насыщенный и приятный запах. Так что перед покупкой овощи стоит понюхать.

Если для обычных помидоров не сезон, то стоит отдать предпочтение сорту черри. Он лучше сохраняет вкусовые качества при транспортировке.

Сочность мандаринов можно определить по следу от плодоножки

Чем больше времени прошло с момента сбора этих цитрусовых, тем больше влаги они потеряли. Так что, если плоды кажутся слишком легкими, а кожура свободно болтается вокруг мякоти, значит, фрукты уже не будут такими сочными.

Другой показатель — это цвет кожуры на месте присоединения плодоножки. Если точка зеленая или, например, белая и мягкая на ощупь, значит, плод сорвали недавно. Если она жесткая или имеет коричневый цвет, то от покупки стоит отказаться.

Зеленые пятна или точки на кожуре никак не свидетельствуют о спелости мандаринов. Они говорят о том, что плод поспевал в регионе, где была большая разница между дневной и ночной температурой.

Темные полосы на кожуре манго — признак его спелости

Манго часто дозревают уже в момент транспортировки. Чем более спелым был плод, когда его сорвали, тем тяжелее он будет.

Темные пятна на кожуре манго не обязательно говорят о том, что фрукт испорчен и начал гнить. Почти перед самым сбором урожая дерево начинает выделять едкий сок, который капает на плоды и оставляет ожоги. Такие следы говорят о том, что фрукты были более спелыми, когда их сорвали.

Зрелость плодов можно определить и по запаху. Если манго источают сладкий «тропический» аромат в районе сочленения кожуры и плодоножки, их можно смело брать.

Листья ананаса свидетельствуют о качестве плода

Чтобы выбрать хороший ананас, надо прежде всего аккуратно сжать плод. Если он будет слишком жестким или слишком мягким, такой экземпляр лучше оставить в магазине.

О спелости плода говорит цвет кожуры. Идеальный вариант — это золотисто-желтый ананас. Хотя и зеленые тона тоже приемлемы. А вот темный цвет говорит о том, что плод перезрел.

Подходящий фрукт должен издавать насыщенный «тропический» аромат. Если появились уксусные нотки, значит, плод испортился. Если ананас вообще не пахнет, то он неспелый. А после сбора эти фрукты почти не дозревают.

Еще один показатель — цвет листьев. Если они сочного зеленого цвета, а ростки в центре кроны легко отделяются, значит, экземпляр может отправляться на стол.

Цвет бананов говорит о том, как плоды хранились

Отличные спелые бананы можно легко определить по цвету кожуры. Если он насыщенно-желтый, а кончики окрашены в зеленые тона, значит, связку можно смело брать.

А вот если шкурка имеет серый и блеклый оттенок, то продукт, скорее всего, хранился неправильно: либо его заморозили, либо, наоборот, перегрели, что повлияло на вкусовые качества плодов.