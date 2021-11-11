20+ лайфхаков, которые могли сэкономить нам уйму времени и нервов, если бы мы раньше о них узнали

Мы привыкаем делать некоторые вещи определенным способом, совершенно не задумываясь, что есть и другие, возможно, более удобные варианты, поэтому продолжаем терпеть неудобства до тех пор, пока кто-нибудь не откроет нам глаза.

Мы в AdMe.ru, например, понятия не имели, что можно разгружать посудомойку намного быстрее, а на одном противне разогреть сразу 2 пиццы. Нам бы хотелось поблагодарить этих и других «первооткрывателей» за то, что сэкономили наше время и сделали жизнь чуточку проще, и, конечно, мы хотим показать эти открытия вам.

Как завязать полотенце после душа

Полотенце будет держаться крепче, если не затыкать один угол за пояс, а завернуть наружу верхний край полотенца, когда вы его полностью обернете вокруг талии.

Бекон получается вкуснее, если его не жарить, а запекать

Бекон содержит избыточное количество жира, поэтому приготовление в духовке позволяет немного его подсушить и добиться идеальной хрустящей текстуры.

Как завязывать мусорный мешок

Затянуть мусорный мешок недостаточно. Чтобы из него не пахло и ничего не вываливалось, обвяжите верхнюю часть пакета.

Как сделать тише звук музыкальных игрушек

Если залепить скотчем динамик слишком громкой музыкальной игрушки, жизнь станет намного приятнее, а нарушителя спокойствия не придется нести на помойку.

Как разогреть вчерашнюю пиццу

Пиццу лучше разогревать в сковороде, смазанной маслом, а не в микроволновке — так тесто будет хрустящим и не намокнет.

Как разгрузить посудомойку

Обычно мы разгружаем посудомойку, наклоняясь, чтобы достать тарелки, затем относим их в шкаф для посуды. Оказывается, корзину с тарелками можно вытащить и отнести к шкафу — так разгружать посудомойку намного удобнее.

Как есть куриные крылышки

Куриные крылышки удобнее есть, выкручивая косточки. Так у вас в руках останется только мясо, которое можно есть, не отвлекаясь на извлечение костей.

Как носить белое

Под белую или светлую одежду лучше надевать не белое белье, а то, которое совпадает с цветом вашей кожи. Так оно не будет просвечивать.

Как продлить срок службы матраса

Переворачивайте матрас каждый раз, когда меняете постельное белье. Со временем матрас деформируется под вашим весом. Переворачивая, вы продлеваете срок его службы. Нужно учитывать, что некоторые матрасы предназначены для использования только с одной стороны, их переворачивать нельзя.

Как снять защитный колпачок с дезодоранта

Чтобы снять защитный колпачок с дезодоранта, нужно просто повернуть колесико внизу, а не пытаться подцепить его пальцами.

Как хранить инструкции

Инструкции к бытовой технике удобнее всего хранить в облаке, а бумажные утилизировать, так как они со временем начинают занимать слишком много места.

Как снять ключ с колечка

Антистеплер поможет снять ключ с колечка, не повредив пальцы.

Как очистить блендер

Не нужно тереть блендер губкой, стараясь удалить загрязнения из-под ножей, его можно очистить намного проще: налейте в него воду, добавьте средство для мытья посуды и запустите блендер. Затем ополосните его чистой водой.

Как что-нибудь спрятать

Если вы хотите что-то спрятать, поместите это выше уровня глаз. Люди никогда не смотрят высоко, когда ищут что-то спрятанное.

Что делать, если машина перегрелась

Если машина перегрелась и стрелка температуры двигателя ползет вверх, а вы находитесь в такой ситуации, что не можете остановиться и вызвать эвакуатор, включите печку на полную мощность и откройте окна, чтобы не задохнуться. Так вы с большей вероятностью сможете дотянуть до СТО.

Зачем в бутылке соевого соуса 2 дырочки

2 дырочки нужны, чтобы было удобнее наливать соус: одну дырочку вы зажимаете пальцем и таким образом можете регулировать количество соуса и при желании вылить лишь немного, что было бы намного сложнее, если бы отверстие было всего одно.

Как сделать так, чтобы молния на брюках не расстегивалась

Прикрепите собачку к пуговице с помощью колечка от ключей — так ширинка не будет расстегиваться.

Как дезинфицировать губки для мытья посуды

Чтобы губка для мытья посуды оставалась чистой и безопасной, кладите ее в посудомойку вместе с грязными тарелками.

Как одновременно готовить макароны и овощи на пару

Пока макароны варятся, можно приготовить овощи на пару, разместив над кастрюлей решетку.

Как разогреть на противне сразу 2 пиццы

Как быстро лепить равиоли

С помощью бутылки с вогнутым дном можно лепить равиоли или пельмени.

