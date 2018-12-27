20 лайфхаков для уборки, которые сэкономят вам кучу времени и денег
Уборка может влететь в копеечку, если покупать все эти специализированные средства. Но у большинства из нас уже есть все необходимое, чтобы избавиться от грязи и пятен. Не тратьте попусту свое время и деньги: эти 20 простых натуральных средств не оставят шансов ни одной пылинке в доме.
Редакция AdMe.ru искренне восхищается людьми, которые вывели уборку в доме на новый уровень.
Ванная комната
- Если у вас осталось немного колы, вылейте ее в унитаз и оставьте на несколько часов (или, по возможности, на всю ночь). Она способна очистить даже труднодоступные места, до которых сложно достать ершиком.
- Обычная пищевая сода — эффективное средство, устраняющее запахи в туалете. Насыпьте несколько столовых ложек соды внутрь унитаза и оставьте на 10 минут, затем почистите щеткой. Для лучшего результата можно добавить пару капель эфирного масла.
- Чтобы заставить плитку сверкать, нанесите на нее смесь лимонного сока и пищевой соды. Сделайте пасту из этих 2 простых ингредиентов и потрите поверхность ванны и плитки. Больше никаких агрессивных химикатов в крошечном пространстве ванной!
- Есть отличный дешевый способ борьбы с известковым налетом: плотно наденьте лимон на кран, а спустя час сполосните кипятком. Безотказно работает, справляясь даже с накипью от жесткой воды.
- Зубные щетки и подставки для них — одни из самых грязных мест в доме. Перекись водорода убивает все вредные микробы, при этом она безопасна. Замочите щетинки в этой жидкости на час и налейте немного перекиси водорода в подставку, чтобы очистить грязные кончики ручек.
Кухня
- Чтобы без труда очистить противни, используйте пищевую соду. Распределите большое количество соды по всей поверхности и налейте немного кипятка. После добавления воды должно начаться интенсивное вспенивание. Оставьте противень на час, затем ополосните.
- Накипь в чайнике можно удалить, смешав 1 часть уксуса с 1 частью воды. Залейте смесь в чайник и вскипятите. Вылейте воду, промойте чайник и вскипятите еще раз с обычной водой перед непосредственным использованием. Если накипь сильная, оставьте уксусный раствор в чайнике на час и только потом прокипятите.
- Лимон + уксус + соль — отличное натуральное средство для мытья посуды. Отварите 4 лимона (порезанных на четвертинки) на медленном огне в 2 стаканах воды, затем перемелите в блендере, добавьте соль и уксус и снова доведите до кипения. 3 ст. л. лимонного геля заменят посудомоечное средство из магазина.
- Если вы любите пить кофе по утрам, не выкидывайте использованный помол. Храните его в холодильнике, чтобы препятствовать появлению неприятных запахов. Подходящий контейнер можно сделать из небольшой баночки и куска ткани.
- Перекись водорода прекрасно подойдет для кухни. Ее можно распылить на рабочие поверхности, чтобы продезинфицировать их.
- Водка и уксус справятся с очисткой стекла. Просто смочите бумажное полотенце в любой из этих жидкостей и потрите поверхность стекла, пока она не засияет.
Стирка
- Жирные и масляные пятна можно удалить с помощью детской присыпки. Щедро засыпьте ею грязные места и оставьте на ночь, а потом постирайте как обычно.
- При использовании отбеливателя одежда быстро изнашивается, а вы потом тратите на покупку новых вещей немало денег. Попробуйте заменить отбеливатель смесью соды и уксуса. Эти натуральные ингредиенты качественно отбелят ваши вещи.
- Чтобы очистить мягкие игрушки, смешайте 2 части пищевой соды и 1 часть кукурузного крахмала. Положите игрушку и чистящую смесь в пакет с молнией или наволочку и хорошенько встряхните. Игрушка должна быть полностью покрыта порошком. Затем почистите ее щеткой или пылесосом.
- Если у вас кончился кондиционер для белья, попробуйте этот домашний рецепт. Смешайте 6 стаканов воды, 3 стакана уксуса и 2 стакана любого кондиционера для волос. Добавьте 2 ст. л. данной смеси перед стиркой к белью.
Гостиная
- Чтобы почистить диван, смешайте 6 ст. л. мыльных хлопьев с 0,6 л кипятка. Должна получиться пенящаяся смесь, которую и нужно нанести на ткань. Тщательно вымойте поверхность и удалите пену влажной тряпкой. Этот простой способ подойдет и для чистки ковров.
- Многоразовые чистящие салфетки — экологичный способ сэкономить. Залейте в контейнер 1 стакан кипятка, 1/4 стакана спирта и 2 ст. л. средства для мытья посуды. Замочите в этом растворе 4–5 небольших кусочков ткани. Для аромата можно добавить несколько капель вашего любимого эфирного масла.
- Оливковым маслом можно заменить средство для полировки дерева. Просто капните несколько капель на ткань и тщательно отполируйте деревянную поверхность.
- Провести глубокую чистку ковров можно с помощью простых и доступных средств. Сначала пройдитесь по ковру пылесосом, затем приготовьте пасту из 1/4 чашки соли, 1/4 чашки буры и 1/4 чашки уксуса. Потрите ей грязные участки, дайте им высохнуть и снова пропылесосьте, затем отпарьте или тщательно вымойте.
- Латунь со временем темнеет. Чтобы освежить ее цвет, смешайте сок 1/2 лимона с 1 ст. л. пищевой соды или соли. Аккуратно потрите тряпочкой с получившейся пастой поверхность, затем промойте и высушите.
Вы пробовали какой-нибудь из этих способов или у вас есть свои любимые домашние средства для уборки? Поделитесь в комментариях!
Фото на превью daniellabathroomideas.tk, depositphotos.com