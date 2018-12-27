20 лайфхаков для уборки, которые сэкономят вам кучу времени и денег

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Уборка может влететь в копеечку, если покупать все эти специализированные средства. Но у большинства из нас уже есть все необходимое, чтобы избавиться от грязи и пятен. Не тратьте попусту свое время и деньги: эти 20 простых натуральных средств не оставят шансов ни одной пылинке в доме.