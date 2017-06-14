20 крутых вещиц для дома, которые можно сделать из всего, что есть под рукой

Наверняка у каждого дома есть какие-то ненужные вещи, которые лежат без дела, а выбросить жалко.

Сегодня AdMe.ru предлагает вашему вниманию несколько идей, как дать таким предметам вторую жизнь.

Стаканчики на магнитах

Прекрасная идея, чтобы не тянуться каждый раз за кружкой. А детям не придется звать вас каждый раз, когда они не могут достать до стакана в высоком шкафчике.

Яркие вазы

Сделать их под силу каждому, нужны только прозрачные бутылки и краски. Такие вазы станут прекрасным украшением вашего дома.

Тайник для ключа

Прятать ключ от дома под коврик совсем не выход, ведь его так легко найти, и попасть в ваш дом без труда сможет даже чужой человек. Вот отличная идея для тех, кто не забирает ключи с собой.

Мобильный коврик-лежак

Если у вас есть подушки, которыми никто не пользуется и они лежат без дела, вот прекрасный вариант, как их можно использовать. Такой лежак понравится не только детям, но и взрослым, ведь сделать его можно абсолютно любого размера.

Стеллаж из палет

Такой стеллаж не потребует много новых материалов и станет дополнительным местом хранения в вашей ванной.

Свечи из бутылок

Такие необычные свечи станут прекрасным украшением и сделают ваши вечера на даче романтичнее, а еще дополнительная польза от таких «факелов» — отпугивание комаров. Только ни в коем случае их нельзя оставлять без присмотра.

Календарь

Вечный календарь, который никогда не закончится, можно легко сделать из кубиков, в которые уже не играют дети. Отличная идея для тех, кто не любит обычные календари.

Стол

Такой стол можно сделать из 4 палет. Он выглядит очень необычно и прекрасно дополнить ваш интерьер.

Идея хранения садового инструмента

Очень удобный способ хранения различного садового инструмента. И не нужно думать, куда девать куски пластиковых труб, которые остались после ремонта.

Переносные классики

Прекрасная идея для детей — переносные классики. Для них понадобится тротуарная плитка и разноцветные краски. Дети точно будут рады такой игре.

Корзина из коробки

Для создания такой корзины потребуются коробка, веревка, немного ткани и клей. У вас получится прекрасная альтернатива тем контейнерам, что продаются в магазине, да и обойдется гораздо дешевле.

Фото на превью depositphotos, elizabethjoandesigns

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