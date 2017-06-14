20 крутых вещиц для дома, которые можно сделать из всего, что есть под рукой
Наверняка у каждого дома есть какие-то ненужные вещи, которые лежат без дела, а выбросить жалко.
Сегодня AdMe.ru предлагает вашему вниманию несколько идей, как дать таким предметам вторую жизнь.
Стаканчики на магнитах
Прекрасная идея, чтобы не тянуться каждый раз за кружкой. А детям не придется звать вас каждый раз, когда они не могут достать до стакана в высоком шкафчике.
Яркие вазы
Сделать их под силу каждому, нужны только прозрачные бутылки и краски. Такие вазы станут прекрасным украшением вашего дома.
Тайник для ключа
Прятать ключ от дома под коврик совсем не выход, ведь его так легко найти, и попасть в ваш дом без труда сможет даже чужой человек. Вот отличная идея для тех, кто не забирает ключи с собой.
Мобильный коврик-лежак
Если у вас есть подушки, которыми никто не пользуется и они лежат без дела, вот прекрасный вариант, как их можно использовать. Такой лежак понравится не только детям, но и взрослым, ведь сделать его можно абсолютно любого размера.
Стеллаж из палет
Такой стеллаж не потребует много новых материалов и станет дополнительным местом хранения в вашей ванной.
Свечи из бутылок
Такие необычные свечи станут прекрасным украшением и сделают ваши вечера на даче романтичнее, а еще дополнительная польза от таких «факелов» — отпугивание комаров. Только ни в коем случае их нельзя оставлять без присмотра.
Календарь
Вечный календарь, который никогда не закончится, можно легко сделать из кубиков, в которые уже не играют дети. Отличная идея для тех, кто не любит обычные календари.
Стол
Такой стол можно сделать из 4 палет. Он выглядит очень необычно и прекрасно дополнить ваш интерьер.
Идея хранения садового инструмента
Очень удобный способ хранения различного садового инструмента. И не нужно думать, куда девать куски пластиковых труб, которые остались после ремонта.
Переносные классики
Прекрасная идея для детей — переносные классики. Для них понадобится тротуарная плитка и разноцветные краски. Дети точно будут рады такой игре.
Корзина из коробки
Для создания такой корзины потребуются коробка, веревка, немного ткани и клей. У вас получится прекрасная альтернатива тем контейнерам, что продаются в магазине, да и обойдется гораздо дешевле.
Фото на превью depositphotos, elizabethjoandesigns