20+ красавиц, которым хватило смелости сделать то, о чем мечтала каждая девушка

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Обладатели длинных волос и сложных причесок не понаслышке знают, что уход за шевелюрой может требовать уймы времени и денег. Кто-то смиряется, а кто-то решается на смелый и радикальный шаг — постричься наголо.

AdMe.ru заметил, что в последнее время все больше девушек примеряют новый и дерзкий образ без волос и выглядят при этом потрясающе.

«В прошлые выходные я постриглась, чтобы поддержать больных раком»

«Со старшей школы хотела побрить голову и, наконец, сделала этот шаг в 26 лет. Мне очень нравится результат»

Новая стрижка и окрашивание

«Рассталась с волосами, чтобы собрать деньги на благотворительность»

«Постриглась сегодня»

«Я присоединилась к красивым бритоголовым дамам! Пока смешанные чувства, но я счастлива!»

«Решила осуществить свою давнюю мечту»

«Я всегда хотела это сделать»

«Остригла волосы на днях. Очень нервничала, но мне нравится!»

«Решила и сделала!»

«Недавно побрила голову. Чувствую себя лучше, чем когда-либо»

«Всегда хотела и решилась»

«На моей футболке написано: „Никогда не бойтесь перемен“. Я прониклась и остригла волосы»

«Январь, февраль и март. Всегда хотела сделать это»

«Побриться налысо — лучшее решение, которое я когда-либо принимала. Подумать только, как много времени я тратила на уход за волосами до этого»

«Я долго набиралась смелости, чтобы постричься наголо»

«Моя новая длина волос»

«Как вам мой новый стиль?»

«Теперь сушу волосы за 0,5 секунды»

«Моя трансформация»

«Отрезала несколько сантиметров волос»

«Я это сделала!»

«Я снова побрилась налысо. Учитывая, что я тратила на волосы пару сотен долларов в месяц, чувствую себя действительно классно»