20 изобретений студентов, находчивость которых не имеет границ

Всевозможное советы из разряда «сделай сам» призваны сэкономить нам кучу денег. А кто острее всего нуждается в них, если не студенты? С их помощью на свет появляются лучшие изобретения, которые не только решают повседневные проблемы, но и спасают кошелек от непредвиденных трат.

AdMe.ru собрал несколько шедевров, которые вдохновят мыслить нестандартно и упростят жизнь.

Видимо, где-то рядом кабинет физики

Образование инженера в действии

Сигнализация? Не, не слышал

Когда не хватило денег на крючки

Так мой сын починил дома душ

И пакет больше не падает внутрь

Как вам такой способ варки?

Очень многофункциональный

Зачем тратиться на микроволновку?

Перестал работать утюг? Не беда

Ну или так

Бюджетная альтернатива прессу для картофеля

Метель + изобретательность

Так вот куда пропадают тележки из магазинов

Идеально для пельменей

Кто успел, того и тапки

Бутылка воды как огнетушитель

Это вам не карточный домик построить

Купил айфон, а на колонки немного не хватило

Вторая жизнь коробки из-под пиццы

Для каждого напитка — свой бокал

Фото на превью Wyofire, brendan1018
По материалам boredpanda

12 На склад!
5 Комментарии
  • 15 марта 2017
  • 5
  • 0

Крутотенюшная крутота!

Подписаться на обновления AdMe.ru

facebook
Виджет для яндекса

Рассылка самого интересного Пример письма

Авторизация

Авторизация

Вы можете войти с помощью:

Или как пользователь сайта AdMe.ru:

Я хочу зарегистрироваться
Я не помню пароль

Орфографическая ошибка в тексте:

Послать сообщение об ошибке автору?
Ваш браузер останется на той же странице.

Ваше сообщение было отправлено редакторам.

Спасибо!