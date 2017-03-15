20 изобретений студентов, находчивость которых не имеет границ
Всевозможное советы из разряда «сделай сам» призваны сэкономить нам кучу денег. А кто острее всего нуждается в них, если не студенты? С их помощью на свет появляются лучшие изобретения, которые не только решают повседневные проблемы, но и спасают кошелек от непредвиденных трат.
AdMe.ru собрал несколько шедевров, которые вдохновят мыслить нестандартно и упростят жизнь.
Видимо, где-то рядом кабинет физики
Образование инженера в действии
Сигнализация? Не, не слышал
Когда не хватило денег на крючки
Так мой сын починил дома душ
И пакет больше не падает внутрь
Как вам такой способ варки?
Очень многофункциональный
Зачем тратиться на микроволновку?
Перестал работать утюг? Не беда
Ну или так
Бюджетная альтернатива прессу для картофеля
Метель + изобретательность
Так вот куда пропадают тележки из магазинов
Идеально для пельменей
Кто успел, того и тапки
Бутылка воды как огнетушитель
Это вам не карточный домик построить
Купил айфон, а на колонки немного не хватило
Вторая жизнь коробки из-под пиццы
Для каждого напитка — свой бокал
Фото на превью Wyofire, brendan1018
По материалам boredpanda