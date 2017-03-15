20 изобретений студентов, находчивость которых не имеет границ

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Всевозможное советы из разряда «сделай сам» призваны сэкономить нам кучу денег. А кто острее всего нуждается в них, если не студенты? С их помощью на свет появляются лучшие изобретения, которые не только решают повседневные проблемы, но и спасают кошелек от непредвиденных трат.

AdMe.ru собрал несколько шедевров, которые вдохновят мыслить нестандартно и упростят жизнь.