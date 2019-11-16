20+ фотографий, которые не найдешь даже в самой полной энциклопедии
Пользователи интернета часто публикуют фотографии, которые могут удовлетворить любознательность каждого, кто хоть раз задавал себе вопрос «А что будет, если...?» Например, что будет, если лук на несколько месяцев оставить в багажнике машины? Или что будет, если долгое время ходить под палящим солнцем в одной и той же футболке с надписью сзади?
AdMe.ru нашел ответы на эти и другие не менее любопытные вопросы.
1. Вот что будет с песком, если в него попадет молния
2. Вот что будет с корнями дерева, если его слишком долго выращивать в пластиковом горшке
К сожалению, это дерево погибло спустя несколько лет после посадки.
3. Вот что будет со свечой, если ее оставить на улице на несколько дней
Стакан соберет дождевую воду, а потом, после того как солнце расплавит воск, она опустится на дно.
4. Вот что будет с паутиной, если рядом разжечь костер
Копоть осядет на паутине.
5. Вот что будет с газоном, если по нему постоянно будут ходить две кошки, причем по одному маршруту
Эти кошки всегда наступают на одни и те же места.
6. Вот что будет с книгой, если ее начнут поедать книжные черви
7. Вот что будет с изюмом (на фото справа), если замочить его в горячей воде на всю ночь
8. Вот что будет, если уронить картридж принтера на пол
9. Вот что будет, если очень долго ходить под солнцем в одной и той же рубашке
Этот дедушка каждую неделю косит двор в одной и той же серой рубашке — с надписью YAMAHA, вышитой на спине черными буквами.
10. Вот что будет со шлемом, который примет на себя неприятные последствия падения с мотоцикла
11. Вот что будет с ручкой, если оставить ее в машине в жаркий день
12. А если в жару в автомобиле оставить банки с газировкой, то они взорвутся. И все будет липким
13. А вот что будет с пластиковой бутылкой, если оставить ее в машине в жару
14. Вот что будет, если забыть лук в багажнике автомобиля на 4 месяца
15. Вот что будет с дорожным знаком, если его установить очень близко к дереву
16. Вот что будет, если ковер постелить на вымощенный булыжником двор и не убирать его много лет
Этот ковер уже много десятков лет (по легенде, с 1937 года) постелен в одном из дворов Таллина (Дворик мастеров).
17. Вот что будет с когтеточкой, которой кошка будет пользоваться много лет
18. Вот что будет с листочком, если его объедят личинки пилильщика
19. Вот что будет с указательным пальцем, если слишком много играть с йо-йо
На рентгене видно, что кровообращение в указательном пальце нарушено. Кстати, это рука профессионального игрока с йо-йо Дэйва Шульте.
20. Вот что будет с пиццей, если готовить ее в духовке 8 часов подряд
21. Вот что будет с холодильником, если дверь морозилки сломается и после этого не открывать электроприбор несколько месяцев
22. Вот на что будут похожи капли крови, которые упадут на чистый песок
Фото на превью Spencezor / reddit