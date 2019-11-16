20+ фотографий, которые не найдешь даже в самой полной энциклопедии

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Пользователи интернета часто публикуют фотографии, которые могут удовлетворить любознательность каждого, кто хоть раз задавал себе вопрос «А что будет, если...?» Например, что будет, если лук на несколько месяцев оставить в багажнике машины? Или что будет, если долгое время ходить под палящим солнцем в одной и той же футболке с надписью сзади?

AdMe.ru нашел ответы на эти и другие не менее любопытные вопросы.

1. Вот что будет с песком, если в него попадет молния

© ZakZapp / reddit  

20+ фотографий, которые не найдешь даже в самой полной энциклопедии

2. Вот что будет с корнями дерева, если его слишком долго выращивать в пластиковом горшке

© Spencezor / reddit  

20+ фотографий, которые не найдешь даже в самой полной энциклопедии

К сожалению, это дерево погибло спустя несколько лет после посадки.

3. Вот что будет со свечой, если ее оставить на улице на несколько дней

© heyagbay / reddit  

20+ фотографий, которые не найдешь даже в самой полной энциклопедии

Стакан соберет дождевую воду, а потом, после того как солнце расплавит воск, она опустится на дно.

4. Вот что будет с паутиной, если рядом разжечь костер

© Briebeecher / reddit  

20+ фотографий, которые не найдешь даже в самой полной энциклопедии

Копоть осядет на паутине.

5. Вот что будет с газоном, если по нему постоянно будут ходить две кошки, причем по одному маршруту

© PickledStink / reddit  

20+ фотографий, которые не найдешь даже в самой полной энциклопедии

Эти кошки всегда наступают на одни и те же места.

6. Вот что будет с книгой, если ее начнут поедать книжные черви

© DrSalm0n / reddit  

20+ фотографий, которые не найдешь даже в самой полной энциклопедии

7. Вот что будет с изюмом (на фото справа), если замочить его в горячей воде на всю ночь

© Pluto4Planet2016 / reddit  

20+ фотографий, которые не найдешь даже в самой полной энциклопедии

8. Вот что будет, если уронить картридж принтера на пол

© jnguy54 / reddit  

20+ фотографий, которые не найдешь даже в самой полной энциклопедии

9. Вот что будет, если очень долго ходить под солнцем в одной и той же рубашке

© wrud4d / reddit  

20+ фотографий, которые не найдешь даже в самой полной энциклопедии

Этот дедушка каждую неделю косит двор в одной и той же серой рубашке — с надписью YAMAHA, вышитой на спине черными буквами.

10. Вот что будет со шлемом, который примет на себя неприятные последствия падения с мотоцикла

© Kolafie / reddit  

20+ фотографий, которые не найдешь даже в самой полной энциклопедии

11. Вот что будет с ручкой, если оставить ее в машине в жаркий день

© GuillePolancoAmat / reddit   © FISH_HAVE_LEGS / reddit  

20+ фотографий, которые не найдешь даже в самой полной энциклопедии

12. А если в жару в автомобиле оставить банки с газировкой, то они взорвутся. И все будет липким

© bigwigzig / reddit   © ZoneBreaker97 / reddit  

20+ фотографий, которые не найдешь даже в самой полной энциклопедии

13. А вот что будет с пластиковой бутылкой, если оставить ее в машине в жару

© xnick58 / reddit  

20+ фотографий, которые не найдешь даже в самой полной энциклопедии

14. Вот что будет, если забыть лук в багажнике автомобиля на 4 месяца

© shhogbin / reddit  

20+ фотографий, которые не найдешь даже в самой полной энциклопедии

15. Вот что будет с дорожным знаком, если его установить очень близко к дереву

© mare_incognitum / reddit  

20+ фотографий, которые не найдешь даже в самой полной энциклопедии

16. Вот что будет, если ковер постелить на вымощенный булыжником двор и не убирать его много лет

© Svengelska1990 / reddit  

20+ фотографий, которые не найдешь даже в самой полной энциклопедии

Этот ковер уже много десятков лет (по легенде, с 1937 года) постелен в одном из дворов Таллина (Дворик мастеров).

17. Вот что будет с когтеточкой, которой кошка будет пользоваться много лет

© jrmntr / reddit  

20+ фотографий, которые не найдешь даже в самой полной энциклопедии

18. Вот что будет с листочком, если его объедят личинки пилильщика

© The_winner_man / reddit  

20+ фотографий, которые не найдешь даже в самой полной энциклопедии

19. Вот что будет с указательным пальцем, если слишком много играть с йо-йо

© SadTension5 / reddit  

20+ фотографий, которые не найдешь даже в самой полной энциклопедии

На рентгене видно, что кровообращение в указательном пальце нарушено. Кстати, это рука профессионального игрока с йо-йо Дэйва Шульте.

20. Вот что будет с пиццей, если готовить ее в духовке 8 часов подряд

© daddysnakeboi / reddit  

20+ фотографий, которые не найдешь даже в самой полной энциклопедии

21. Вот что будет с холодильником, если дверь морозилки сломается и после этого не открывать электроприбор несколько месяцев

© RoderigoMcTaco / reddit  

20+ фотографий, которые не найдешь даже в самой полной энциклопедии

22. Вот на что будут похожи капли крови, которые упадут на чистый песок

© star_fjord / reddit  

20+ фотографий, которые не найдешь даже в самой полной энциклопедии

Фото на превью Spencezor / reddit

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