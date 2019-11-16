20+ фотографий, которые не найдешь даже в самой полной энциклопедии

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Пользователи интернета часто публикуют фотографии, которые могут удовлетворить любознательность каждого, кто хоть раз задавал себе вопрос «А что будет, если...?» Например, что будет, если лук на несколько месяцев оставить в багажнике машины? Или что будет, если долгое время ходить под палящим солнцем в одной и той же футболке с надписью сзади?

AdMe.ru нашел ответы на эти и другие не менее любопытные вопросы.

1. Вот что будет с песком, если в него попадет молния

2. Вот что будет с корнями дерева, если его слишком долго выращивать в пластиковом горшке

К сожалению, это дерево погибло спустя несколько лет после посадки.

3. Вот что будет со свечой, если ее оставить на улице на несколько дней

Стакан соберет дождевую воду, а потом, после того как солнце расплавит воск, она опустится на дно.

4. Вот что будет с паутиной, если рядом разжечь костер

Копоть осядет на паутине.

5. Вот что будет с газоном, если по нему постоянно будут ходить две кошки, причем по одному маршруту

Эти кошки всегда наступают на одни и те же места.

6. Вот что будет с книгой, если ее начнут поедать книжные черви

7. Вот что будет с изюмом (на фото справа), если замочить его в горячей воде на всю ночь

8. Вот что будет, если уронить картридж принтера на пол

9. Вот что будет, если очень долго ходить под солнцем в одной и той же рубашке

Этот дедушка каждую неделю косит двор в одной и той же серой рубашке — с надписью YAMAHA, вышитой на спине черными буквами.

10. Вот что будет со шлемом, который примет на себя неприятные последствия падения с мотоцикла

11. Вот что будет с ручкой, если оставить ее в машине в жаркий день

12. А если в жару в автомобиле оставить банки с газировкой, то они взорвутся. И все будет липким

13. А вот что будет с пластиковой бутылкой, если оставить ее в машине в жару

14. Вот что будет, если забыть лук в багажнике автомобиля на 4 месяца

15. Вот что будет с дорожным знаком, если его установить очень близко к дереву

16. Вот что будет, если ковер постелить на вымощенный булыжником двор и не убирать его много лет

Этот ковер уже много десятков лет (по легенде, с 1937 года) постелен в одном из дворов Таллина (Дворик мастеров).

17. Вот что будет с когтеточкой, которой кошка будет пользоваться много лет

18. Вот что будет с листочком, если его объедят личинки пилильщика

19. Вот что будет с указательным пальцем, если слишком много играть с йо-йо

На рентгене видно, что кровообращение в указательном пальце нарушено. Кстати, это рука профессионального игрока с йо-йо Дэйва Шульте.

20. Вот что будет с пиццей, если готовить ее в духовке 8 часов подряд

21. Вот что будет с холодильником, если дверь морозилки сломается и после этого не открывать электроприбор несколько месяцев

22. Вот на что будут похожи капли крови, которые упадут на чистый песок