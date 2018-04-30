20 фото, после просмотра которых вам захочется с головой уйти в уборку

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Можете ли вы спокойно пройти мимо пыльного телевизора или при виде этого зрелища вы моментально вооружаетесь пипидастром? Знаете ли вы вообще, что такое пипидастр? Если да, то, вероятно, с уборкой вы на «ты». Но не спешите бить тревогу: наводить порядок в доме полезно, главное — не относиться к этому делу фанатично.

AdMe.ru собрал 20 чудесных преображений, после которых даже те, у кого на сегодня были другие планы, потянутся за пылесосом, тряпками и щетками.

1. Чтобы вы понимали: эта скамейка никогда не была зеленого цвета, это грязь

2. «Я и забыл, как на самом деле выглядит плитка в моем дворе»

3. Джипы грязи тоже не боятся

4. Церковь, которую не чистили ни разу с момента ее открытия, а именно — за 134 года. Некоторые жители были уверены, что она сделана из черного камня

5. «Не думал, что фото кирпичных ступеней „после“ может доставить столько удовольствия»

6. Можно услышать, как этот ковер «кричит» от экстаза

7. Ботинки до и после мытья

8. Кольцо из платины, которое не подвергалось чистке более 20 лет

9. «Убрал в квартире, в которой вот уже целых 25 лет живет мужчина, выкуривающий по 3 пачки сигарет в день. Только взгляните на этот потолок!»

10. «Эти стулья и столик сделал дед жены. Мы были уверены, что они такие и есть»

11. Когда-то часть Нью-Йорка освещалась за счет работы угольной электростанции, и дома были закопчены. А теперь их помыли

12. «Привел в порядок домик»

13. «Жена отмыла старые ручки от шкафа»

14. Стол теперь совсем как новый

15. Федорино горе: наши дни

16. На заднем дворе можно снова делать шашлычки

17. Практически магическое перевоплощение черепицы

18. «Меня перевели в новый McDonald’s, и первым делом я отмыл фритюрницы»

19. Кажется, без помощи Мистера Пропера здесь не обошлось

20. Если у вас зачесались руки пойти что-то помыть, вот вам инструкция, как это надо делать

Бонус: «Почисти меня как ты почистил свой французский ковер»

Оцените уровень вашей одержимости чистотой по шкале от 1 до «Тетушка Петуния».