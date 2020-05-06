20 финансовых привычек пользователей, которые не требуют ангельского терпения и просты как 5 копеек

Когда 12 лет назал я женился, прочитал книгу гарвардского профессора «Ловушка 2 зарплат». Там говорилось, что 2 источника дохода увеличивают риск банкротства, ведь семья привыкла тратить 2 зарплаты и жить на широкую ногу. С тех пор мы с женой приучились ограничивать расходы до уровня меньшей из наших зарплат, а вторую зарплату откладывать. © servetus / Reddit

Раньше я почти каждый день тратил $ 8,5 на обед. Чтобы минимизировать расходы, купил мультиварку. Теперь за эту цену я могу приготовить для себя 4 полноценных обеда, и это требует гораздо меньше времени — всего 20 минут. То есть я экономлю $ 25,5 за 20 минут. © Chi_FIRE / Reddit

Записывайте буквально все, на что вы тратите деньги. Я обнаружил, что возможность видеть, куда уходит моя зарплата, заставляет тратить меньше, не прилагая особых усилий. Когда я что-то покупаю, у меня перед глазами теперь таблица расходов. © Ewolra / Reddit