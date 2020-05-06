20 финансовых привычек пользователей, которые не требуют ангельского терпения и просты как 5 копеек
Первый официальный долларовый миллиардер Джон Рокфеллер начинал свой путь к богатству, копая для соседей картофель. Все заработанное он не тратил, а складывал в фарфоровую копилку. Каждую зарплату мальчик записывал в свою бухгалтерскую книгу. Благодаря этому уже в 13 лет он ссудил знакомому фермеру $ 50 из расчета 7,5 % годовых.
Нам в AdMe.ru стало интересно, какие секреты помогают состоятельным людям иметь круглые суммы на своих счетах. А в конце мы подготовили небольшой бонус, который докажет, что в любом деле важен творческий подход.
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Когда 12 лет назал я женился, прочитал книгу гарвардского профессора «Ловушка 2 зарплат». Там говорилось, что 2 источника дохода увеличивают риск банкротства, ведь семья привыкла тратить 2 зарплаты и жить на широкую ногу. С тех пор мы с женой приучились ограничивать расходы до уровня меньшей из наших зарплат, а вторую зарплату откладывать. © servetus / Reddit
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Раньше я почти каждый день тратил $ 8,5 на обед. Чтобы минимизировать расходы, купил мультиварку. Теперь за эту цену я могу приготовить для себя 4 полноценных обеда, и это требует гораздо меньше времени — всего 20 минут. То есть я экономлю $ 25,5 за 20 минут. © Chi_FIRE / Reddit
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Записывайте буквально все, на что вы тратите деньги. Я обнаружил, что возможность видеть, куда уходит моя зарплата, заставляет тратить меньше, не прилагая особых усилий. Когда я что-то покупаю, у меня перед глазами теперь таблица расходов. © Ewolra / Reddit
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Правильный уход за зубами поможет избежать серьезных трат у стоматолога. Купите электрическую щетку с мягкими щетинками и чистите зубы 2 раза в день. Более жесткие щетинки сделают зубы более чистыми, но они могут повредить эмаль. © NomadBotanist / Reddit
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Я прекратил покупать кофе, и деньги действительно стали накапливаться. Чтобы делать кофе дома, рекомендую французский пресс. Не нужно покупать бумажные фильтры. Для наилучшего результата используйте кофе крупного помола, но обычный молотый кофе тоже отлично подойдет. © Lunar343 / Reddit
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«Библиотека» равно «офисное помещение». Библиотека была моей спасательной шлюпкой, когда я, будучи фрилансером, решил чаще работать вне дома. Кто может позволить себе ходить в кафе каждый день? В библиотеке книги и газеты бесплатны, там тихо и есть кондиционер, Wi-Fi бесплатный и быстрый. Посещение библиотеки сэкономило мне немного денег и сохранило психическое здоровье. © KarbsAngelHands / Reddit
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Держите при себе список контрольных цен на товары, которые обычно покупаете. Я держу в своем телефоне список из 30 различных предметов, которые покупаю оптом (мясо, курица, бумажные полотенца и так далее). Это позволяет мне экономить немало денег, ведь я легко могу найти самые выгодные предложения и избежать невыгодных покупок. © thenewyorkgod / Reddit
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Когда появляются новые расходы, попробуйте получить дополнительный доход от чего-то другого: смените страховку авто, тариф на сотовую связь или интернет, отключите кабельное ТВ, посетите более дешевый тренажерный зал. Не всегда возможно сбалансировать новые расходы, но иногда это помогает. © Lil-Mingo / Reddit
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Ничто не испортится в доме с такой таблицей-напоминалкой. © jonzibar / Reddit
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Дома можно вырастить много овощей. Например, салат. Если остался стебель, поместите его в стакан с водой, пока он не укоренится, а затем посадите в землю, и он будет расти. То же самое можно проделать с травами и сельдереем. © GreatWhiteBuffalo41 / Reddit
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Научитесь правильно замораживать продукты: нужно нарезать их и заморозить, разложив на фольге. После заморозки положите их в морозильный пакет или герметичный контейнер. Это помогает экономить время, деньги и минимизирует пищевые отходы. © LittleWhiteGirl / Reddit
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Я живу с 3 маленькими детьми, поэтому планирую расход еды. Например, храню 3 контейнера с остатками в морозильнике. В один контейнер складываю все съедобные остатки мяса, замораживаю для приготовления супа, соуса, запеканки. Во 2-й — все овощи, которые вот-вот испортятся. Они подойдут для овощного бульона, супа, соуса для пасты. В 3-м контейнере храню остатки фруктов после детских обедов. Иногда делаю из них коктейль, а если это яблоки, то делаю из них пюре. © Alexeipajitnov / Reddit
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Я настраиваю автоматические переводы с карты. В день выплаты жалования деньги помещаются на сберегательный счет, прежде чем я успею что-либо потратить. © BlasphemousButler / Reddit
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Никогда не используйте кондиционер для белья: это маркетинговый трюк! С ним одежда изнашивается быстрее. Если возможно, просушите одежду на воздухе, так как сушка в стиральной машине не только расходует кучу электричества, но и изнашивает вещи (особенно те, где есть резинки). © IWannaSlapDaBooty / Reddit
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Я провел ревизию в своей квартире и продал все, что никогда не использую или использую очень редко. Складывал деньги в банку, пока не накопил больше $ 400. А затем открыл сберегательный счет. © michiruwater / Reddit
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Напоминаю, что нужно всегда смотреть на цену за килограмм, если какой-то продукт продается в упаковках с разным весом. Будьте бдительны. © GoGoJesusRangers / Reddit
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Простая эластичная резинка, надетая на горлышко дозатора для мыла, обеспечивает экономичную подачу мыла (особенно это полезно для семей с маленькими детьми). © JojoBaKi / Reddit
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У нас была проблема: мы тратили $ 200–250 в магазине, возвращались домой, и вставал вопрос: «А что же съесть?» Это сводило меня с ума, потому что на эту сумму мы могли бы пообедать всего 2–3 раза, а остальной «едой» были снеки для перекуса. Тогда мы решили перейти на ежедневные покупки. Я сидел на работе и думал, что хочу приготовить на обед, заезжал в магазин и покупал необходимое. Это помогло, потому что позволило видеть стоимость каждого приема пищи. © UsidoreTheLightBlue / Reddit
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Я очень расстраивался из-за того, что моя бывшая каждый день ходила в бар, хотя с деньгами было очень туго. Она оправдывалась тем, что тратила всего $ 5. Тогда я решил провести эксперимент. Я взял банку и сделал щель в крышке. Каждый раз, когда была возможность, я опускал по $ 5 в банку. Этот метод помог мне сэкономить $ 150, хотя до этого что-то отложить казалось невозможным. © PM_ME_BrusselSprouts / Reddit
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Я перешла на более дешевые чистящие средства, такие как уксус или отбеливатель. Сэкономила $ 50. © GoodGollyThisIsHard / Reddit
Бонус: пресс для тюбиков из художественного магазина можно использовать не только по прямому назначению
Какие секреты помогают экономить и осуществлять финансовое планирование вам?
Фото на превью PM_ME_BrusselSprouts / Reddit