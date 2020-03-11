20+ доказательств того, что простое человеческое «повзрослеть» творит чудеса (Некоторых из этих людей просто невозможно узнать)

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Когда герои нашей статьи были детьми, их дразнили сверстники. А самое мягкое, что говорили об их внешности взрослые, звучало так: «Что ж, не повезло с генами». Но они утерли всем нос и из несимпатичных малышей и неуклюжих подростков выросли в самодостаточных красавцев и красавиц.

Мы АdMe.ru внимательно изучили фото счастливчиков, которые из гадких утят превратились в прекрасных лебедей, и поразились такой перемене. Предлагаем и вам взглянуть на эту чудесную трансформацию.

«Слева — 13 лет, справа — 34. С одной стороны, это забавно: я была объективно страшненькой. С другой, мне жаль ту маленькую девочку, которая беспорядочно питалась»

«Слева мне 12 лет, справа — 24 года»

«Мы с сестрой. 12 и 25 лет»

«Стал более активным и начал следить за тем, что ем»

12 лет против 24

15 и 25 лет. Невероятно, сколько всего может измениться за 10 лет!

«12 лет и 21 год. Прошел путь от очень стеснительного и неуклюжего парня до уверенного в себе и общительного. Нашел очки, которые больше подходят, отрастил щетину»

«2001-й и 2020 год. Мой 2-летний сын, увидев фото слева, подумал, что это мой брат»

«Сейчас мне 17, а на фото слева — 13. Конечно, все еще далеко не идеально, но, согласитесь, прогресс налицо»

«Справа — 23 года. Если бы я только могла вернуться и сказать себе 13-летней, что я буду такой страшненькой не всегда»

«17 и 28 лет. Я просто возмужал»

Тренировки, сбалансированное питание, уход за кожей и мода очень помогли

«На фото слева мне 14, справа — 34»

«14, 16 и 19 лет. Что скажете?»

«Возможно, я еще не прекрасный лебедь, но с гордостью считаю себя по крайней мере не гадким утенком»

Между фото слева и справа — 10 лет разницы

«16 лет и 22 года. Перестала носить мешковатую одежду, чтобы спрятаться. Я сказала себе: „У меня классная фигура и лицо очень даже ничего“. И вот результат»

17 и 18 лет: перемены за год

«16 лет и 22 года. Очевидно, главное отличие в том, что я подстриглась»

«В детстве меня обижали из-за лишнего веса и кривых зубов. Я решила измениться и долго шла к тому, чтобы у меня была красивая улыбка»

«15 и 25 лет. Спасибо брекетам и половому созреванию»

«Слева мне 16, справа я 4 года спустя»

Какое счастье, что на свете есть врачи-ортодонты

А вы в детстве были милыми или вам только предстояло поработать над собой и стать красивыми?