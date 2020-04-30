20+ человек, которые попытались отчистить вековую грязь и внезапно сорвали куш

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По данным опроса компании Research Now, жители разных стран подходят к уборке помещений по-разному. Французы любят петь и танцевать в процессе, японцы предпочитают использовать для очистки разные приспособления, а жители Бразилии чаще остальных пользуются бытовой химией. Настоящие фанаты уборки среди общей массы встречаются нечасто. Но некоторые люди настолько любят это нехитрое дело, что умудряются отчистить многолетнюю грязь, используя только подручные средства.

AdMe.ru часто сталкивается на просторах интернета с настоящими чудесами чистки. В результаты некоторых таких преображений сложно поверить, поэтому предлагаем вам взглянуть собственными глазами.

«Эту плиту „Дикси“ производства 50-х годов я нашел в заброшенном трейлере. Прямо внутри нее было несколько старых крысиных гнезд»

«Я решил заняться уборкой в трофейной комнате местного регби-клуба»

«Друг подарил мне старый рубанок, который пролежал в его сарае по меньшей мере 50 лет»

«Эта сковорода выглядела просто отвратительно, когда я ее нашел»

«Нашел эту грязную лампу в доме моих бабушки и дедушки и подумал, что неплохо бы ее почистить»

«Сегодня я отчистил старый бабушкин пульт»

«Мой забор снова как новенький»

Медная раковина до очистки и после

Это точно одна и та же ванна?

Возможно, задний двор не выглядел так даже в его лучшие дни

«В этой машине, которую мне пригнали, было полно жуков и плесени»

«Муж привез семейное серебро из Англии. Мы никогда им не пользовались, ведь некоторым предметам уже более 300 лет. А сегодня я наконец решила его почистить»

«Когда мы начинали уборку, в этом бассейне жили лягушки»

«Оно было очень грязным, но вода и пищевая сода сделали свое дело»

«Я превратил этот ржавый молоток в „молот Тора“»

Почистить, отполировать, кое-где подкрасить — и старые ботинки просто не узнать

«Оказывается, кетчуп — отличный полироль для латуни»

Когда разница заметна без лишних слов

«Почистил веранду моей тети»

«Этот старый 50-летний рубанок Stanley раньше принадлежал моему тестю»

«Было очень трудно убрать эту застарелую грязь, но мощное средство от накипи мне помогло»

«Когда свободное время только на руку»

А вам когда-нибудь случалось побеждать вековую грязь?