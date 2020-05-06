20+ парней, которые на своем примере доказали, что «мужская берлога» может быть уютной
Принято считать, что квартира одинокого мужчины обязательно заполнена пустыми коробками из-под пиццы и валяющимися тут и там дисками с играми и фильмами. Однако это всего лишь стереотип, который давно пора разрушить.
Мы в AdMe.ru с интересом пересмотрели фотографии холостяцких домов, которые выглядят так, будто их оформляли профессиональные дизайнеры.
«Моя девушка ушла от меня и забрала кухонный стол. Пришлось импровизировать»
«Мой друг попросил оформить его комнату. Я делал это впервые»
«Холостяцкая берлога для меня и моей собаки»
«Я ненавидел цвет этого дома с того самого момента, как купил его. И на этой неделе я покрасил жилище! Это стоило каждого потраченного на краску пенни!»
«Я поменял местами цвета на своей кухне»
«Наконец-то я сумел разорвать несчастливые отношения. Теперь я заново ищу не только себя, но и свой стиль»
Семь месяцев спустя после расставания с девушкой. Другая квартира. Другая жизнь. Та же собака
«Прошел месяц с тех пор, как моя бывшая девушка съехала из квартиры. Так сейчас выглядит моя гостиная»
«Я попытался оформить гостиную в стиле середины прошлого века»
«Я стремился сделать мою маленькую квартирку-студию максимально комфортной»
Ничего особенного, конечно, но зато сделано своими руками
«Наконец-то я смог превратить свою маленькую комнатку в подвале в по-настоящему уютное жилище»
«В моей уютной комнате появилось еще одно зеленое растение. Наконец-то нашлось применение этому цветочному горшку, который долго стоял без дела»
«Мой пушистый сосед по комнате умер в прошлом месяце, и я решил сделать небольшую перестановку. Теперь помещение смотрится более гармоничным и просторным. И здесь еще много места для „кошачьего дерева“, которое поставлю, когда принесу домой котенка»
«Купил первую квартиру и полностью переделал комнату. Теперь это идеальное место для просмотра старых фильмов»
«Нахожусь в процессе болезненного расставания, поэтому решил обновить свою гостиную»
«Наконец-то закончил обставлять свою гостиную. Вот фотографии до и после»
«Почти завершил оформление своей гостиной. Осталось добавить декора»
«Мой маленький уютный дворик в черте города»
«Места тут немного, но для меня и моего четвероногого друга вполне достаточно»
«Мои апартаменты в большом городе. Город большой, апартаменты — нет»
Доброе утро из Новой Зеландии!
Как вы считаете, удалось мужчинам создать по-настоящему уютные интерьеры?
Фото на превью SuperSjefke / reddit