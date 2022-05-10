20 девушек, которые сами красятся так, что профессиональным визажистам впору брать у них уроки
Нанесение макияжа — это целое искусство, которое иногда приходится осваивать годами. Но у некоторых девушек обнаруживаются просто феноменальные способности. Они умеют краситься настолько сногсшибательно, что дадут фору профессиональным визажистам.
Мы в AdMe.ru точно знаем, что любая девушка шикарна и без макияжа. Но с помощью косметики можно выгодно подчеркнуть достоинства и создать яркое настроение, которого иногда так хочется.
«Попробовала графичную подводку»
«Кажется, я наконец-то нашла свой идеальный макияж»
- Вы просто вылитая Джиджи Хадид! © LovingPlate / Reddit
«Недавно покрасила волосы, и пришлось обновить повседневный образ. Мне нравится»
«Сегодня у меня собеседование на работу. Интересно, такой макияж подойдет? Я только-только научилась растушевывать тени для век»
- Все прекрасно, особенно если вы устраиваетесь на творческую работу в модную молодую компанию. © Soft-Village-721 / Reddit
Весенний лук в пастельных тонах
Праздничный макияж в честь 26-летия
Макияж глаз, вдохновленный океаном
«Кажется, я наконец-то придумала свой повседневный образ»
Мягкий лук в серых тонах
Немного весеннего вдохновения
«Какие мысли насчет макияжа глаз? Не могу понять: я выгляжу мило или глупо?»
- Вы похожи на героиню фильма «Колдовство». © joohan29 / Reddit
«Мне 27 лет. Я предпочитаю естественный макияж, но, кажется, он слишком скучный»
- Вы выглядите совершенно потрясающе, кожа просто мечта! © Snoo74786 / Reddit
Простой классический образ для ужина
«Добавила в макияж драгоценные камушки»
«Наконец-то довольна красочным макияжем глаз»
«Сегодняшний образ»
«Как вы думаете, этот лайнер не слишком тяжелый для моего лица?»
- Вообще ни разу! Выглядит фантастически! © littlelionbirdman / Reddit
«Решила показать вам один из любимых повседневных образов»
«Что вы думаете о моих бровях и цвете румян?»
- Ваш естественный оттенок кожи такой красивый, вы можете вообще не пользоваться тональником. © hanlus / Reddit
«В последнее время полюбила тяжелую подводку на нижнем веке»
- Мне нравится, как вы не стали соединять верхнюю и нижнюю стрелки. Жаль, что я раньше до такого не додумалась. © sleepycatbeans / Reddit
А чем пользуетесь вы при создании повседневного макияжа?
Фото на превью Kaitriarch / Reddit
AdMe/Сделай сам/20 девушек, которые сами красятся так, что профессиональным визажистам впору брать у них уроки
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