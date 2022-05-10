20 девушек, которые сами красятся так, что профессиональным визажистам впору брать у них уроки

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Нанесение макияжа — это целое искусство, которое иногда приходится осваивать годами. Но у некоторых девушек обнаруживаются просто феноменальные способности. Они умеют краситься настолько сногсшибательно, что дадут фору профессиональным визажистам.

Мы в AdMe.ru точно знаем, что любая девушка шикарна и без макияжа. Но с помощью косметики можно выгодно подчеркнуть достоинства и создать яркое настроение, которого иногда так хочется.

«Попробовала графичную подводку»

«Кажется, я наконец-то нашла свой идеальный макияж»

Вы просто вылитая Джиджи Хадид! © LovingPlate / Reddit

«Недавно покрасила волосы, и пришлось обновить повседневный образ. Мне нравится»

«Сегодня у меня собеседование на работу. Интересно, такой макияж подойдет? Я только-только научилась растушевывать тени для век»

Все прекрасно, особенно если вы устраиваетесь на творческую работу в модную молодую компанию. © Soft-Village-721 / Reddit

Весенний лук в пастельных тонах

Праздничный макияж в честь 26-летия

Макияж глаз, вдохновленный океаном

«Кажется, я наконец-то придумала свой повседневный образ»

Мягкий лук в серых тонах

Немного весеннего вдохновения

«Какие мысли насчет макияжа глаз? Не могу понять: я выгляжу мило или глупо?»

Вы похожи на героиню фильма «Колдовство». © joohan29 / Reddit

«Мне 27 лет. Я предпочитаю естественный макияж, но, кажется, он слишком скучный»

Вы выглядите совершенно потрясающе, кожа просто мечта! © Snoo74786 / Reddit

Простой классический образ для ужина

«Добавила в макияж драгоценные камушки»

«Наконец-то довольна красочным макияжем глаз»

«Сегодняшний образ»

«Как вы думаете, этот лайнер не слишком тяжелый для моего лица?»

Вообще ни разу! Выглядит фантастически! © littlelionbirdman / Reddit

«Решила показать вам один из любимых повседневных образов»

«Что вы думаете о моих бровях и цвете румян?»

Ваш естественный оттенок кожи такой красивый, вы можете вообще не пользоваться тональником. © hanlus / Reddit

«В последнее время полюбила тяжелую подводку на нижнем веке»

Мне нравится, как вы не стали соединять верхнюю и нижнюю стрелки. Жаль, что я раньше до такого не додумалась. © sleepycatbeans / Reddit