20 девушек, которые сменили прически по советам в интернете и сорвали куш

Многие девушки хоть раз в жизни сталкивались с такой проблемой: старая прическа поднадоела, но как освежить образ — непонятно. Те, у кого есть свой парикмахер, могут посоветоваться с профессионалом, другим приходится экспериментировать самостоятельно. Оказывается, есть еще и третья категория дам: они спрашивают рекомендации по смене стрижки или цвета волос в интернете, и результат оказывается выше всяких похвал.

Мы в AdMe.ru впечатлены тем, как комментаторы из всемирной сети зачастую попадают в яблочко со своими советами. И истории героинь нашей статьи — прямое тому доказательство.

«Спасибо всем, кто посоветовал мне сделать стрижку шэг! Я просто в восторге!»

«Месяц назад я спрашивала, как мне постричься, и все сказали сделать каре. Вот результат. Мне очень нравится»

«Я спрашивала совета: какой оттенок блонда подойдет мне лучше всего. В общем, теперь я розовая»

«Мне посоветовали постричься короче. Вот результат. Мне нравится!»

«Я пожертвовала 30 см волос на парики для детей. Спасибо за все ваши рекомендации по стрижке!»

«Несколько дней назад я спросила в интернете, в какой цвет мне покраситься. Победил бирюзовый. Готово!»

«Я послушала советы пользователей сети и сделала свою первую стрижку пикси! Мне очень нравится»

«Спасибо за совет! Я покрасилась в темно-коричневый»

Вау! Ты выглядишь совершенно другим человеком. Я в шоке. © Anatella3696 / Reddit

Ты и раньше была красивая, а теперь просто 10 из 10. © Proud-Arugula6112 / Reddit



«Обкорнала волосы по плечи и чувствую себя потрясающе!»

«Я прислушалась к советам, постригла волосы и покрасила их в темно-коричневый цвет. Очень довольна результатом»

«Спасибо за совет! Я все еще привыкаю к новому образу»

«Я уже давно подумывала перекраситься в медный. Сегодня я наконец сделала это и очень довольна!»

Раньше ты была красивой, а теперь стала ну просто потрясающей. © daughterofslaughter / Reddit

«Я отрезала 50 см волос, и мне это нравится!»

«Мои волосы были сильно повреждены, но я не стригла их много лет. Дело в том, что у меня есть лишний вес и я использовала свои локоны как защитное покрывало»

«Но в конце концов я отказалась от попыток спасти свои волосы, отрезала их и не жалею! Если вы тоже думаете о короткой стрижке: это круто, не бойтесь».

«Я решилась на это! От волос до середины спины к растрепанной стрижке пикси»

«Я прислушалась к совету и сегодня сделала длинный боб»

«Я последовала рекомендациям в интернете и выстригла челку. Все еще привыкаю к ​​новому образу и постепенно влюбляюсь в него»

Выглядит классно! Ты прошла путь от студентки до рок-звезды! © NenyaAdfiel / Reddit



«Большое спасибо за все советы, которые мне дали в интернете! Это конечный результат. Я более чем счастлива»

«Постриглась и очень буду скучать по цвету. Мне сказали, что так я выгляжу более взрослой. А вы как считаете?»

«У меня всю жизнь были длинные волосы, но люди в интернете посоветовали сделать стрижку. Я пожертвовала 45 см своих волос в Фонд маленьких принцесс»