20 девушек, которые сменили прически по советам в интернете и сорвали куш
Многие девушки хоть раз в жизни сталкивались с такой проблемой: старая прическа поднадоела, но как освежить образ — непонятно. Те, у кого есть свой парикмахер, могут посоветоваться с профессионалом, другим приходится экспериментировать самостоятельно. Оказывается, есть еще и третья категория дам: они спрашивают рекомендации по смене стрижки или цвета волос в интернете, и результат оказывается выше всяких похвал.
Мы в AdMe.ru впечатлены тем, как комментаторы из всемирной сети зачастую попадают в яблочко со своими советами. И истории героинь нашей статьи — прямое тому доказательство.
«Спасибо всем, кто посоветовал мне сделать стрижку шэг! Я просто в восторге!»
«Месяц назад я спрашивала, как мне постричься, и все сказали сделать каре. Вот результат. Мне очень нравится»
«Я спрашивала совета: какой оттенок блонда подойдет мне лучше всего. В общем, теперь я розовая»
«Мне посоветовали постричься короче. Вот результат. Мне нравится!»
«Я пожертвовала 30 см волос на парики для детей. Спасибо за все ваши рекомендации по стрижке!»
«Несколько дней назад я спросила в интернете, в какой цвет мне покраситься. Победил бирюзовый. Готово!»
«Я послушала советы пользователей сети и сделала свою первую стрижку пикси! Мне очень нравится»
«Спасибо за совет! Я покрасилась в темно-коричневый»
- Вау! Ты выглядишь совершенно другим человеком. Я в шоке. © Anatella3696 / Reddit
- Ты и раньше была красивая, а теперь просто 10 из 10. © Proud-Arugula6112 / Reddit
«Обкорнала волосы по плечи и чувствую себя потрясающе!»
«Я прислушалась к советам, постригла волосы и покрасила их в темно-коричневый цвет. Очень довольна результатом»
«Спасибо за совет! Я все еще привыкаю к новому образу»
«Я уже давно подумывала перекраситься в медный. Сегодня я наконец сделала это и очень довольна!»
- Раньше ты была красивой, а теперь стала ну просто потрясающей. © daughterofslaughter / Reddit
«Я отрезала 50 см волос, и мне это нравится!»
«Мои волосы были сильно повреждены, но я не стригла их много лет. Дело в том, что у меня есть лишний вес и я использовала свои локоны как защитное покрывало»
«Но в конце концов я отказалась от попыток спасти свои волосы, отрезала их и не жалею! Если вы тоже думаете о короткой стрижке: это круто, не бойтесь».
«Я решилась на это! От волос до середины спины к растрепанной стрижке пикси»
«Я прислушалась к совету и сегодня сделала длинный боб»
«Я последовала рекомендациям в интернете и выстригла челку. Все еще привыкаю к новому образу и постепенно влюбляюсь в него»
- Выглядит классно! Ты прошла путь от студентки до рок-звезды! © NenyaAdfiel / Reddit
«Большое спасибо за все советы, которые мне дали в интернете! Это конечный результат. Я более чем счастлива»
«Постриглась и очень буду скучать по цвету. Мне сказали, что так я выгляжу более взрослой. А вы как считаете?»
«У меня всю жизнь были длинные волосы, но люди в интернете посоветовали сделать стрижку. Я пожертвовала 45 см своих волос в Фонд маленьких принцесс»
А вы рискнули бы сменить образ по совету в интернете или доверяете только профессионалам?