20+ девушек, которые решились на стрижку и не пожалели ни на миг

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С чего можно начать, когда хочется перемен? Конечно, с новой и эффектной прически! Героини нашей статьи не долго раздумывали, а теперь готовы вдохновлять своими сногсшибательными образами всех сомневающихся.

Мы в AdMe.ru уже заприметили парочку классных идей и спешим записаться к парикмахерам. А вы?

1. Потрясающая стрижка пикси! А вы бы решились?

2. Идеальное каре

3. Смело и дерзко

4. Только взгляните, какой объем появился!

5. Симпатичный удлиненный боб

6. Сама женственность!

7. Когда цвет решает все

8. Идеальная длина. Согласны?

9. Изменения не такие и кардинальные, но как освежает!

10. Мастер-класс по перевоплощению при помощи стрижки и макияжа

11. Мы влюблены в этот образ

12. Такая укладка добавит образу легкости и «сотрет» морщины, как ластик

13. Правильная длина и удачный оттенок творят чудеса

14. Роковая красотка

15. Настоящая Амели

16. Какие глаза!

17. Не бойтесь прощаться с длиной!

18. Стильно и со вкусом

19. Чик-чик — и вот он, новый образ!

20. Такая нежная и хрупкая

21. Стрижка, которая идет практически всем

22. Минус 10 лет? Легко!

23. Боб — стрижка на все времена

24. Настоящий олененок

25. 10 из 10!