20+ девушек, которые решились на стрижку и не пожалели ни на миг
С чего можно начать, когда хочется перемен? Конечно, с новой и эффектной прически! Героини нашей статьи не долго раздумывали, а теперь готовы вдохновлять своими сногсшибательными образами всех сомневающихся.
Мы в AdMe.ru уже заприметили парочку классных идей и спешим записаться к парикмахерам. А вы?
1. Потрясающая стрижка пикси! А вы бы решились?
2. Идеальное каре
3. Смело и дерзко
4. Только взгляните, какой объем появился!
5. Симпатичный удлиненный боб
6. Сама женственность!
7. Когда цвет решает все
8. Идеальная длина. Согласны?
9. Изменения не такие и кардинальные, но как освежает!
10. Мастер-класс по перевоплощению при помощи стрижки и макияжа
11. Мы влюблены в этот образ
12. Такая укладка добавит образу легкости и «сотрет» морщины, как ластик
13. Правильная длина и удачный оттенок творят чудеса
14. Роковая красотка
15. Настоящая Амели
16. Какие глаза!
17. Не бойтесь прощаться с длиной!
18. Стильно и со вкусом
19. Чик-чик — и вот он, новый образ!
20. Такая нежная и хрупкая
21. Стрижка, которая идет практически всем
22. Минус 10 лет? Легко!
23. Боб — стрижка на все времена
24. Настоящий олененок
25. 10 из 10!
Какое перевоплощение вам понравилось больше всего?