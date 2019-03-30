20+ декоративных вещей с AliExpress, которые принесут тепло и уют в ваш дом

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Дом — это место, куда хочется возвращаться после тяжелого рабочего дня, чтобы отдохнуть как физически, так и морально. Поэтому так важно, чтобы там вас окружали комфортные и приятные с эстетической точки зрения предметы.

AdMe.ru порылся в разделе «Для дома и сада» на AliExpress и обнаружил красивые декоративные предметы, которыми так и хочется поскорее украсить свое жилье.

1. Подвесная ваза

Купить можно здесь.

2. Подсвечник

Купить можно здесь.

3. Железная полка на стену

Купить можно здесь.

4. Декоративные наволочки и подушки изо льна

Купить можно здесь.

5. Знак из металлической проволоки

Купить можно здесь.

6. Мудборд

Купить можно здесь.

7. Стеклянная ваза

Купить можно здесь.

8. Подушка в виде вязаного шара

Купить можно здесь.

9. Подсветка в виде веток

Купить можно здесь.

10. Подвесная ваза

Купить можно здесь.

11. Стеклянная ваза в скандинавском стиле

Купить можно здесь.

12. Картина с акварельными листьями

Купить можно здесь.

13. Настенное зеркало

Купить можно здесь.

14. Подставка для вина

Купить можно здесь.

15. Коврик из искусственной овчины

Купить можно здесь.

16. Плетеные салфетки на стол

Купить можно здесь.

17. Виниловая наклейка на стену

Купить можно здесь.

18. Светодиодный светильник

Купить можно здесь.

19. Декоративные подушки

Купить можно здесь.

20. Светодиодная гирлянда

Купить можно здесь.

21. Светильник в виде стеклянного шара

Купить можно здесь.

22. Светодиодная гирлянда

Купить можно здесь.

23. Лампа из нержавеющей стали

Купить можно здесь.

24. Настенное зеркало

Купить можно здесь.

25. Подвесной светильник из гусиного пера

Купить можно здесь.

А вы покупаете декоративные вещи, чтобы преобразить интерьер своего дома?

  • 14
    1
  • 92
  • 13
  • 7.2k

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