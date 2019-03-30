20+ декоративных вещей с AliExpress, которые принесут тепло и уют в ваш дом
Дом — это место, куда хочется возвращаться после тяжелого рабочего дня, чтобы отдохнуть как физически, так и морально. Поэтому так важно, чтобы там вас окружали комфортные и приятные с эстетической точки зрения предметы.
AdMe.ru порылся в разделе «Для дома и сада» на AliExpress и обнаружил красивые декоративные предметы, которыми так и хочется поскорее украсить свое жилье.
1. Подвесная ваза
2. Подсвечник
3. Железная полка на стену
4. Декоративные наволочки и подушки изо льна
5. Знак из металлической проволоки
6. Мудборд
7. Стеклянная ваза
8. Подушка в виде вязаного шара
9. Подсветка в виде веток
10. Подвесная ваза
11. Стеклянная ваза в скандинавском стиле
12. Картина с акварельными листьями
13. Настенное зеркало
14. Подставка для вина
15. Коврик из искусственной овчины
16. Плетеные салфетки на стол
17. Виниловая наклейка на стену
18. Светодиодный светильник
19. Декоративные подушки
20. Светодиодная гирлянда
21. Светильник в виде стеклянного шара
22. Светодиодная гирлянда
23. Лампа из нержавеющей стали
24. Настенное зеркало
25. Подвесной светильник из гусиного пера
А вы покупаете декоративные вещи, чтобы преобразить интерьер своего дома?