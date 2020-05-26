20 человек, в руках которых обычный мусор превращается в шедевр
Считается, что средний срок службы дивана составляет 7–15 лет, стула — 7–10 лет, а автомобиля — около 8 лет. По прошествии этого времени большинство людей спешат избавиться от «проблемных» вещей, заменив их на новые. Но есть и те, кто не бежит от трудностей и терпеливо возвращает прохудившиеся предметы к жизни.
Мы в AdMe.ru уверены, что умелые руки способны творить настоящие чудеса. И порой такие, что просто не верится глазам.
Обновленная сумка Gucci снова выглядит как люкс, хоть и куплена в секонд-хенде
«Люблю реставрировать антиквариат, и работой над этим маленьким вентилятором Zero я доволен»
«Я отдекорировал старую коробку и сообразил необычный почтовый ящик»
«Мужчина принес мне обручальное кольцо, которое побывало в мусоропроводе»
«Отреставрировал этот старинный дубовый письменный стол от Gillows of Lancaster»
«За $ 100 я купил это на местной мойке. Он умирал медленной смертью и не работал из-за влаги, попавшей внутрь»
«Нашел этот набор шезлонгов из тикового дерева в местном комиссионном магазине. Они обошлись мне всего в $ 22»
«Сделал ножку для этого необычного антикварного стола и отреставрировал его»
«Работа над этим проектом длилась почти 2 года. И вот я почти полностью восстановил эти весы»
«Теперь машина моей мечты готова»
«Нашла этого красавца несколько недель назад в комиссионном магазине. Мы с моим парнем хорошенько над ним повозились, и теперь это мой любимый предмет мебели в доме»
«Это кресло-качалка обошлось мне всего в $ 6. Сейчас я как раз нашел время для его возрождения»
«$ 6, немного краски и лака — вуаля!»
«Только что закончил реставрировать этот старый станок»
Кажется нереальным, но это один и тот же стул
«Одна из моих любимых находок в мусорном контейнере»
«Кто-то умудрился согнуть и сломать свое обручальное кольцо. А я его починил»
Старый диван до и после обивки и реставрации
«Вытащил этот шкаф из кучи мусора. Раньше это была часть военной картотеки»
Хотя покрытие на первой фотографии выглядит почти прилично, на деле оно было сильно испачкано, порвано, отделено от стула и выглядело отвратительно
А вам доводилось восстанавливать старые вещи?
Фото на превью jmman / imgur