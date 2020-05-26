20 человек, в руках которых обычный мусор превращается в шедевр

1 0 1 0

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Считается, что средний срок службы дивана составляет 7–15 лет, стула — 7–10 лет, а автомобиля — около 8 лет. По прошествии этого времени большинство людей спешат избавиться от «проблемных» вещей, заменив их на новые. Но есть и те, кто не бежит от трудностей и терпеливо возвращает прохудившиеся предметы к жизни.

Мы в AdMe.ru уверены, что умелые руки способны творить настоящие чудеса. И порой такие, что просто не верится глазам.

Обновленная сумка Gucci снова выглядит как люкс, хоть и куплена в секонд-хенде

«Люблю реставрировать антиквариат, и работой над этим маленьким вентилятором Zero я доволен»

«Я отдекорировал старую коробку и сообразил необычный почтовый ящик»

«Мужчина принес мне обручальное кольцо, которое побывало в мусоропроводе»

«Отреставрировал этот старинный дубовый письменный стол от Gillows of Lancaster»

«За $ 100 я купил это на местной мойке. Он умирал медленной смертью и не работал из-за влаги, попавшей внутрь»

«Нашел этот набор шезлонгов из тикового дерева в местном комиссионном магазине. Они обошлись мне всего в $ 22»

«Сделал ножку для этого необычного антикварного стола и отреставрировал его»

«Работа над этим проектом длилась почти 2 года. И вот я почти полностью восстановил эти весы»

«Теперь машина моей мечты готова»

«Нашла этого красавца несколько недель назад в комиссионном магазине. Мы с моим парнем хорошенько над ним повозились, и теперь это мой любимый предмет мебели в доме»

«Это кресло-качалка обошлось мне всего в $ 6. Сейчас я как раз нашел время для его возрождения»

«$ 6, немного краски и лака — вуаля!»

«Только что закончил реставрировать этот старый станок»

Кажется нереальным, но это один и тот же стул

«Одна из моих любимых находок в мусорном контейнере»

«Кто-то умудрился согнуть и сломать свое обручальное кольцо. А я его починил»

Старый диван до и после обивки и реставрации

«Вытащил этот шкаф из кучи мусора. Раньше это была часть военной картотеки»

Хотя покрытие на первой фотографии выглядит почти прилично, на деле оно ​​было сильно испачкано, порвано, отделено от стула и выглядело отвратительно

А вам доводилось восстанавливать старые вещи?