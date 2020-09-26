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20+ человек, у которых руки так и чешутся сотворить очередной шедевр

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Герои нашей статьи — талантливые люди, которые своими руками создают настоящие произведения искусства. Кто-то шьет игрушки или одежду, кто-то вышивает или делает украшения, ну а некоторые могут даже из бумаги смастерить цветок, который не отличишь от настоящего.

AdMe.ru уверен: все эти мастера достойны бурных оваций. Мы с открытыми ртами просмотрели фотографии их трудов, потому что это просто вау. А в конце вы увидите, как может выглядеть компромисс между хозяйкой, которой нужно вязать, и ее кошкой.

«У меня такое чувство, что это мыло будет хорошо продаваться. Все, кому я его показывала, пытались его съесть»

© edna_a_la_mode / Reddit

«— Пристрастилась валять кошек. Ребят, что скажете?

— Именно так на меня смотрит мой кот»

© Puntikva / Reddit

«Вышила вручную картину из мультфильма „Ходячий замок“»

© honestlymari / Reddit

«У меня была целая куча обрезков от спортивных штанов, которые я превратила в шорты, поэтому я решила сшить из них свадебное платье»

© jennaphipps4 / Reddit

«Очень довольна своим лисьим осенним беретом»

© Sewingwithhayleyb / Reddit

«— Георгин, который я сделала из бумаги.

— Ты, должно быть, шутишь. Он правда из бумаги?»

© fornaughtytimes / Reddit

«Связала этот потрясающий свитер с зеброй по образцу 1987 года»

© Pehosbes / Reddit

«Я несколько раз бросала и начинала заново вышивать портрет кошки, но в конце концов у меня все получилось»

© Florally / Reddit

«Скажите „сыр“! Я сделала крошечные серьги в виде кусочков сыра»

© Cyphice / Reddit

«— Жена попросила смастерить что-нибудь для хранения ее ожерелий.

— От этой штуки у меня мурашки по коже»

© iH8pe0ple / Reddit

«Сшила игрушечного осла из старой меховой куртки»

© TheWishingShed / Reddit

«Нарисовала это для мужа прошлым вечером. Раньше его обувь была просто белой»

© borrow_a_feeling / Reddit

«Сконструировала и сшила себе платье для помолвки»

© RavennaBlack / Reddit

«Связала щенка лабрадудля»

© morningknits / Reddit

«Смастерила реалистичные серьги-гвоздики в виде кусочков арбуза»

© SemisweetCharms / Reddit

«— Моя девушка сварила мыло.

— Думаю, стоит держать его подальше от детей»

© braverfatboy93 / Reddit

«Это торт. Моя жена испекла его для нашего местного магазина пряжи, и он полностью съедобный»

© danderson6 / Reddit

«Моя ручная вышивка в стиле картин Ван Гога»

© haftposting / Reddit

«Закончила делать эту расческу пару дней назад. Меня вдохновил патронус Гарри Поттера»

© emily3289 / Reddit

«Связала свитер из остатков пряжи для носков»

© Summerleighlee / Reddit

«Мама моего приятеля недавно закончила это совершенное произведение искусства»

© Kim_Jong_Fieri / Reddit

Корги из витражного стекла

© Velvethoodie / Reddit

«Смастерил эту кроватку, пока жена рожала нашего первенца. Конечно, это не так впечатляюще, как то, что сделала она, но я горжусь своей работой»

© That_guy__15 / Reddit

«Думаю, мы наконец-то достигли компромисса»

© zxols / Reddit

Мы знаем, что нашим читателям тоже есть чем похвастаться. Какие таланты есть у вас?

Фото на превью edna_a_la_mode / Reddit
7652127
7k