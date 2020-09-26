20+ человек, у которых руки так и чешутся сотворить очередной шедевр

Герои нашей статьи — талантливые люди, которые своими руками создают настоящие произведения искусства. Кто-то шьет игрушки или одежду, кто-то вышивает или делает украшения, ну а некоторые могут даже из бумаги смастерить цветок, который не отличишь от настоящего.

AdMe.ru уверен: все эти мастера достойны бурных оваций. Мы с открытыми ртами просмотрели фотографии их трудов, потому что это просто вау. А в конце вы увидите, как может выглядеть компромисс между хозяйкой, которой нужно вязать, и ее кошкой.

«У меня такое чувство, что это мыло будет хорошо продаваться. Все, кому я его показывала, пытались его съесть»

«— Пристрастилась валять кошек. Ребят, что скажете? — Именно так на меня смотрит мой кот»

«Вышила вручную картину из мультфильма „Ходячий замок“»

«У меня была целая куча обрезков от спортивных штанов, которые я превратила в шорты, поэтому я решила сшить из них свадебное платье»

«Очень довольна своим лисьим осенним беретом»

«— Георгин, который я сделала из бумаги. — Ты, должно быть, шутишь. Он правда из бумаги?»

«Связала этот потрясающий свитер с зеброй по образцу 1987 года»

«Я несколько раз бросала и начинала заново вышивать портрет кошки, но в конце концов у меня все получилось»

«Скажите „сыр“! Я сделала крошечные серьги в виде кусочков сыра»

«— Жена попросила смастерить что-нибудь для хранения ее ожерелий. — От этой штуки у меня мурашки по коже»

«Сшила игрушечного осла из старой меховой куртки»

«Нарисовала это для мужа прошлым вечером. Раньше его обувь была просто белой»

«Сконструировала и сшила себе платье для помолвки»

«Связала щенка лабрадудля»

«Смастерила реалистичные серьги-гвоздики в виде кусочков арбуза»

«— Моя девушка сварила мыло. — Думаю, стоит держать его подальше от детей»

«Это торт. Моя жена испекла его для нашего местного магазина пряжи, и он полностью съедобный»

«Моя ручная вышивка в стиле картин Ван Гога»

«Закончила делать эту расческу пару дней назад. Меня вдохновил патронус Гарри Поттера»

«Связала свитер из остатков пряжи для носков»

«Мама моего приятеля недавно закончила это совершенное произведение искусства»

Корги из витражного стекла

«Смастерил эту кроватку, пока жена рожала нашего первенца. Конечно, это не так впечатляюще, как то, что сделала она, но я горжусь своей работой»

«Думаю, мы наконец-то достигли компромисса»