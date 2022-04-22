20+ рукастых людей, фантазия которых цветет буйным цветом

Вышивать, вязать, шить и печь — это не только круто, но и модно. Многие начинают печь красивые капкейки, которые так и хочется сфотографировать и показать друзьям, или вязать детские носочки с милыми бантиками. И это вызывает восхищение. Но другие идут еще дальше и включают фантазию на все 200 %.

Мы в AdMe.ru уверены, что у этих рукодельников уровень креативности зашкаливает.

«Я занимаюсь уличным вязанием. Наша группа работала над этим проектом 6 месяцев»

«Люди часто говорят мне, что им нравится мое платье. Вот только это не платье, а комбинезон»

«Испек пирог для коллеги. Теперь она хочет заказать еще один на день рождения. Я так нервничаю»

«Моя девочка в костюме феи, который я для нее сшила. Кроме того, он служит еще и шлейкой для поводка»

«Моя первая плюшевая игрушка. Больше всего мне нравится, что он выглядит так, словно ему действительно нужны обнимашки»

«Мое творение — чашки с массивными каплями»

«Мистер Лягушка наконец готов. И это самое милое, что я когда-либо делала»

«Мой пасхальный набор готов. Я даже попробовала связать кролика»

«Я не профессиональный пекарь, конечно, но я люблю делать торты в виде всяких животных»

«Это заняло целую вечность, но кошки с удовольствием помогали мне создавать одеяло. Да и дети в восторге: используют его для шалаша»

«Я сделала эту апельсиновую гирлянду для спальни»

«Я связал маленького паучка»

«Я шила впервые и провозилась 7 часов, но сделала бабочку для моего мальчика»

«Пожалуйста, поздоровайтесь с этими маленькими лягушатами, которых я сшила вручную»

«Когда уже не знаешь, что бы такое связать»

«Мой вариант Гомера в кустах»

«У меня есть куры и утки, и я сделала сумку, в которую можно собирать яйца»

«Я связала крылья феи. Так горжусь собой!»

«Я не знаю ничего про игру „Подземелья и драконы“, но обожаю моего коллегу, который играет в нее. Так что я сделала для него мешочек под игральные кости в виде драконьего яйца»

«Хочу стащить этот торт и слопать его наутро холодным, с большой чашкой черного перуанского»

Жаль же есть такое. © broming / Pikabu

«Только что сделала эту змейку для платья. Управилась за 3 дня»