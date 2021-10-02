20 человек с золотыми руками, которые любое старье превратят в дизайнерскую вещицу
Некоторым людям совсем необязательно спускать кучу денег на новую одежду, мебель или аксессуары. Ведь ими правят творческая жилка и фантазия. Именно благодаря им видавшее виды платье превращается в эффектный наряд, а старые наушники — в оригинальный элемент декора.
AdMe.ru в восторге от мастерства и смекалки рукодельников и рукодельниц и уверен, что в их творениях можно почерпнуть несколько свежих идей.
1. «Я вышиваю мусором, и вот мое свежее изделие из металлических и пластиковых отходов»
2. Даже самая обычная сумочка станет волшебной, если украсить ее росписью
3. Если добавить немного фантазии, то простой шопер можно легким движением руки трансформировать в симпатичный рюкзак
4. «Купила эту рубашку в комиссионке за € 1, потому что очень понравилась желтая ткань»
«Размер мой, но вот стиль 80-х — это совсем не мое. Поэтому я немного переделала рукава».
5. Когда-то это было одеяло, но теперь оно превратилось в жакет
6. Нитки, иголка и ножницы — и платье родом из 80-х смотрится современно
7. Вчера: дешевое и уродливое платье на 10 размеров больше. Сегодня: очаровательный винтажный наряд
8. «Переделала скинни-джинсы в отпадные брюки клеш»
9. «Нашел кресло на обочине дороги, снял обивку и сделал новый чехол из винтажного материала»
10. «Сшил бомбер из 2 комплектов штор, что нашел в секонд-хенде. Для рукавов и воротника использовал искусственный шелк сливового цвета»
11. Новая жизнь наушников, которые вышли из строя
«Использовал эмалированную проволоку из старых наушников, чтобы сделать эту миниатюрную корзинку».
12. «Когда-то это была мужская рубашка из секонд-хенда, а теперь симпатичный топ для меня»
«Мне не нравится строить выкройки, поэтому я обычно переделываю вещи в юбки. Оказывается, можно без проблем делать и топы».
13. Иногда в основе легкого платья лежит старая простыня
14. Старое постельное белье обретает новую жизнь благодаря умелым рукам не так уж и редко
15. Скамеечка для ног, датируемая серединой прошлого века, тоже нуждается в красивой обивке
16. Чтобы создать яркий браслет, порой достаточно цедры мандарина и эпоксидной смолы
17. «Нашла старинную подставку для украшений с зеркалом. Зеленый войлок внутри удалось сохранить, а шпон — нет. Горда результатом»
18. «Весной мне захотелось вернуться к фолк-стилю, поэтому сшила платье из б/у оверсайз-топа»
19. «Сшил куртку из японского денима и ткани для сумок»
20. Если разрезать старые футболки и включить воображение, можно получить оригинальную водолазку
Как вы относитесь к вещам из секонд-хендов или комиссионных магазинов? Вы предпочитаете давать им вторую жизнь или обходите подобные товары стороной?