20+ человек нашли идеальное применение вещам, которые мы привыкли выбрасывать

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В каждом доме есть пакет с пакетами, коробки от бытовой техники, ящик с ненужными проводами и флешками. И если вы соберетесь избавиться от хлама, то необязательно все это выбрасывать. Есть множество примеров, когда, казалось бы, бесполезные вещи обретают вторую жизнь и делают дом уютнее.

Мы в AdMe.ru уже начали плести шопер из полиэтиленовых пакетов и параллельно поглядываем, как можно преобразить остальной домашний хлам. А бонусом покажем пример восхитительной бережливости.

«Когда мой очередной пакет с пакетами стал полным, я перешла к решительным действиям. Вот что из этого вышло»

«Сшила уютный пижамный комплект из старого одеяла. И я довольна результатом»

«Нашел старый телевизор, вычистил и положил внутрь iPad. Теперь это незаменимая вещь на нашей кухне»

«Превратил свой старый гриль в маленький огород. Надеюсь, скоро прорастут все семена»

«Использовал втулку от бумажных полотенец, клей и остатки веревки, чтобы сделать когтеточку своему новому котенку»

«Наткнулась на эту идею в инстаграме и начала выращивать петрушку в пакете из-под молока»

«Наш сосед выбросил старую лавку, а я дала ей новую жизнь. Муж шутит, что теперь ее захотят вернуть обратно»

«Решила найти применение старому полотенцу. Я просто вырезаю кружки, затем сшиваю по 2 штуки, и получаются многоразовые ватные диски»

Подставка для телефона из нескольких деталек Lego. Просто и бесплатно, если у вас есть остатки конструктора

«Я обрезала лямки старой майки, связала их в кольцо, и получились удобные резинки для волос»

«Мой свитер из 90-х + молния от старой сумки = комбинезон для ребенка»

Старый вентилятор с неработающим мотором превратился в светильник

«Собрал старые пакеты, склеил их с помощью утюга и прошил. Впервые сделал что-то подобное и горжусь этим»

«Иногда мне скучно и я занимаюсь шитьем. Вот платье, которые я сделала из старых бархатных штор»

Заброшенный автомобиль превратился в стильное жилье, представленное на Airbnb

«Это мой первый опыт обновления старой вещи. Возможно, получилось дороже, чем покупка нового сундука, зато намного интереснее»

Просто горшок для цветка из дискет

«Когда-то мой дедушка проектировал этот телевизор, а я все детство смотрела по нему мультфильмы. Так что это особенная для нас вещь»

«Все это я сделал из виниловых пластинок»

«Эту вазу я смастерила из кусочков стекла, которые нашла на пляже»

«Мама отдала мне старые джинсы, чтобы я их носила. Я же сшила из них платьице»

Бонус: «Работаю в пекарне при магазине, и у нас принято выбрасывать сломанные печенья. Я нашла способ этого избежать»