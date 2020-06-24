20+ человек нашли идеальное применение вещам, которые мы привыкли выбрасывать
В каждом доме есть пакет с пакетами, коробки от бытовой техники, ящик с ненужными проводами и флешками. И если вы соберетесь избавиться от хлама, то необязательно все это выбрасывать. Есть множество примеров, когда, казалось бы, бесполезные вещи обретают вторую жизнь и делают дом уютнее.
Мы в AdMe.ru уже начали плести шопер из полиэтиленовых пакетов и параллельно поглядываем, как можно преобразить остальной домашний хлам. А бонусом покажем пример восхитительной бережливости.
«Когда мой очередной пакет с пакетами стал полным, я перешла к решительным действиям. Вот что из этого вышло»
«Сшила уютный пижамный комплект из старого одеяла. И я довольна результатом»
«Нашел старый телевизор, вычистил и положил внутрь iPad. Теперь это незаменимая вещь на нашей кухне»
«Превратил свой старый гриль в маленький огород. Надеюсь, скоро прорастут все семена»
«Использовал втулку от бумажных полотенец, клей и остатки веревки, чтобы сделать когтеточку своему новому котенку»
«Наткнулась на эту идею в инстаграме и начала выращивать петрушку в пакете из-под молока»
«Наш сосед выбросил старую лавку, а я дала ей новую жизнь. Муж шутит, что теперь ее захотят вернуть обратно»
«Решила найти применение старому полотенцу. Я просто вырезаю кружки, затем сшиваю по 2 штуки, и получаются многоразовые ватные диски»
Подставка для телефона из нескольких деталек Lego. Просто и бесплатно, если у вас есть остатки конструктора
«Я обрезала лямки старой майки, связала их в кольцо, и получились удобные резинки для волос»
«Мой свитер из 90-х + молния от старой сумки = комбинезон для ребенка»
Старый вентилятор с неработающим мотором превратился в светильник
«Собрал старые пакеты, склеил их с помощью утюга и прошил. Впервые сделал что-то подобное и горжусь этим»
«Иногда мне скучно и я занимаюсь шитьем. Вот платье, которые я сделала из старых бархатных штор»
Заброшенный автомобиль превратился в стильное жилье, представленное на Airbnb
«Это мой первый опыт обновления старой вещи. Возможно, получилось дороже, чем покупка нового сундука, зато намного интереснее»
Просто горшок для цветка из дискет
«Когда-то мой дедушка проектировал этот телевизор, а я все детство смотрела по нему мультфильмы. Так что это особенная для нас вещь»
«Все это я сделал из виниловых пластинок»
«Эту вазу я смастерила из кусочков стекла, которые нашла на пляже»
«Мама отдала мне старые джинсы, чтобы я их носила. Я же сшила из них платьице»
Бонус: «Работаю в пекарне при магазине, и у нас принято выбрасывать сломанные печенья. Я нашла способ этого избежать»
А вы пробовали давать вторую жизнь старым вещам? Поделитесь своим опытом.
Фото на превью iris513 / Reddit