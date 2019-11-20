20+ человек, которым пришлось побороться за новую внешность и жизнь
Существует специальная методика, которая помогает избавиться от дурных привычек и зависимостей. Ее автор утверждает, что для полного исцеления понадобится 66 дней. Героям же нашей статьи пришлось потрудиться не один месяц и даже не год, чтобы полностью изменить жизнь и преобразиться. Хотя не все они страдали от пагубных пристрастий, каждый из них мечтал стать лучше и здоровее. И у них получилось.
AdMe.ru познакомит вас с людьми, которые практически родились заново. Их истории и фотографии доказывают, что никогда не поздно изменить свою жизнь ради счастливого будущего.
«В моей щеке застряла скобка, да и нос распух, но я безумно счастлива, что мне наконец сделали операцию и исправили челюсть»
«Бросила пить, курить и есть вредные продукты. Ключ к успеху — терпение»
«Обращаюсь ко всем, у кого есть дети-подростки. Не волнуйтесь: что бы они там с собой ни делали, это пройдет»
«Уже 2 года как не употребляю наркотики. Я начал заниматься спортом, и это здорово помогло мне с выздоровлением»
«Хочу сказать спасибо своему дерматологу»
«Я многое в себе изменил, но единственное, что осталось прежним, — я все еще ботаник и горжусь этим»
«Фото с разницей в 4 года, все написано в моих глазах. После борьбы с биполярным расстройством мое настроение наконец-то стабилизировалось»
«До и после операции по исправлению прикуса. Как же я доволен результатом!»
«Вот на что способны полтора года без наркотиков и алкоголя и тренажерный зал 3-4 раза в неделю»
«Я разорвала токсичные отношения, изменила пищевые привычки и купила свой первый дом. Жизнь наконец стала налаживаться»
«Я 3 месяца борюсь с зависимостью и расстройством пищевого поведения. Разница налицо»
«Я наконец-то сделала ринопластику и теперь безумно счастлива. Надеюсь, моему ребенку не достанется мой прежний нос»
«Я начал ходить в спортзал, чтобы побороть депрессию и постоянную тревогу. Сейчас готовлюсь к своему первому соревнованию по бодибилдингу»
«Как же я рада, что смогла взять себя в руки. А еще я наконец научилась краситься»
«Не пью уже год»
«Прошло 5 месяцев с тех пор, как я победила свое расстройство пищевого поведения. Я снова могу тренироваться»
«Год назад у меня была сильная депрессия. Я даже не мог встать с кровати или разговаривать с другими людьми. Сегодня, впервые за 25 лет, у меня все хорошо»
«Тогда: 150 кг веса, все лицо красное, злюсь на отца и готов умереть за панк-рок. Сейчас: 115 кг, здоровая кожа, люблю своего отца. И да, панк-рок — это хорошо, но быть взрослым тоже здорово»
«Не пью месяц. Я уже чувствую себя другим человеком»
«До и после того, как я выровняла свои зубы с помощью брекетов»
«Разница между этими снимками — 5 лет. Я наконец-то доволен собой»
«Слева — это я полтора года назад. Тогда я употребляла наркотики, ела все подряд и слишком много красилась, так как была не уверена в себе. Фото справа сделано вчера. Я уже полгода чиста и довольна собой»
Признавайтесь, у вас есть дурные привычки? Боретесь ли вы с ними и если да, то как?
Фото на превью uhcoolmax / Reddit