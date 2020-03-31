20+ человек, которым не нужно много денег, чтобы классно одеваться
Героям нашей статьи нравится делать классные наряды из старых и давно вышедших из моды вещей. Невзрачную мужскую рубашку они умудряются перешить в модный топ, платье или сарафан. Бесформенный костюм, в котором можно просто утонуть, они способны превратить в стильный комплект. Да что уж там — им под силу сшить платье даже из обычной простыни.
AdMe.ru покажет вам примеры того, как можно подарить ненужной одежде вторую жизнь. А в конце статьи вас ждет бонус — фотографии переделанных нашими читателями вещей.
«Нашла это вельветовое платье в комиссионке около дома. Теперь его просто не узнать»
«Мне нравится брать обычные вещи и создавать из них что-то совершенно новое и крутое»
«Вот как я переделала этот жуткий костюм из секонд-хенда»
«8 месяцев назад я впервые переделала одежду: сшила топ из рубашки. Конечно, я тогда еще была новичком в этом деле, но мне все еще нравится полученный результат»
«В подвале у родителей я нашла эту старую футболку. Я над ней немного поколдовала, и теперь в ней можно не только спать»
«Перешила старую рубашку мужа в платье»
«Купила это платье-занавеску за $ 3,5 и переделала вот так»
Из вязаного свитера получился отличный топ
«Купила эту юбку в секонд-хенде за $ 1. Теперь у меня комплект из юбки и топа, который я могу сочетать с другими вещами»
«Немного изменила платье из секонд-хенда»
«Обрезала толстовку, а из оставшейся ткани сшила к ней облегающий топ»
«Вот что я сшила из старой простыни»
«Превратила эти льняные штаны в комбинезон»
«Купила это платье за $ 4 и преобразила его вот так»
«Из юбки получился целый комплект»
«Превратила еще одну так себе вещичку в нечто сказочное. Хочу перекроить весь свой гардероб, и ничто меня не остановит»
«Немного изменила это бабушкино платье»
«Потратила $ 6 на эту фланелевую рубашку, а потом перешила ее»
«Эта юбка обошлась мне всего в $ 2. Я ее преобразила и теперь не могу дождаться лета, чтобы постоянно ее носить»
«Я понятия не имела, что делаю, но результат получился неплохой»
«Вот что я сшила из мужской рубашки, которую купила всего за $ 1,5»
Из платья — в комбинезон
Бонус: фотографии наших читателей
«Раньше это было бесформенное пальто средней длины с рукавами-фонариками и кучей ремешков»
«Переделала обычное синее платье в сказочное. Это прекрасная возможность дать вещам второй шанс, а не выкидывать их в мусор»
«Это было платье огромного размера для беременных. Просто бесформенный балахон с широкими рукавами»
Мы обожаем, когда вы присылаете свои фотографии! Так что если вы тоже любите создавать новые вещи, но еще не успели этим похвастаться, — сейчас самое время.
Фото на превью smallgallon / Reddit