20+ человек, которым не нужно много денег, чтобы классно одеваться

44 19 33 13k

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Героям нашей статьи нравится делать классные наряды из старых и давно вышедших из моды вещей. Невзрачную мужскую рубашку они умудряются перешить в модный топ, платье или сарафан. Бесформенный костюм, в котором можно просто утонуть, они способны превратить в стильный комплект. Да что уж там — им под силу сшить платье даже из обычной простыни.

AdMe.ru покажет вам примеры того, как можно подарить ненужной одежде вторую жизнь. А в конце статьи вас ждет бонус — фотографии переделанных нашими читателями вещей.

«Нашла это вельветовое платье в комиссионке около дома. Теперь его просто не узнать»

«Мне нравится брать обычные вещи и создавать из них что-то совершенно новое и крутое»

«Вот как я переделала этот жуткий костюм из секонд-хенда»

«8 месяцев назад я впервые переделала одежду: сшила топ из рубашки. Конечно, я тогда еще была новичком в этом деле, но мне все еще нравится полученный результат»

«В подвале у родителей я нашла эту старую футболку. Я над ней немного поколдовала, и теперь в ней можно не только спать»

«Перешила старую рубашку мужа в платье»

«Купила это платье-занавеску за $ 3,5 и переделала вот так»

Из вязаного свитера получился отличный топ

«Купила эту юбку в секонд-хенде за $ 1. Теперь у меня комплект из юбки и топа, который я могу сочетать с другими вещами»

«Немного изменила платье из секонд-хенда»

«Обрезала толстовку, а из оставшейся ткани сшила к ней облегающий топ»

«Вот что я сшила из старой простыни»

«Превратила эти льняные штаны в комбинезон»

«Купила это платье за $ 4 и преобразила его вот так»

«Из юбки получился целый комплект»

«Превратила еще одну так себе вещичку в нечто сказочное. Хочу перекроить весь свой гардероб, и ничто меня не остановит»

«Немного изменила это бабушкино платье»

«Потратила $ 6 на эту фланелевую рубашку, а потом перешила ее»

«Эта юбка обошлась мне всего в $ 2. Я ее преобразила и теперь не могу дождаться лета, чтобы постоянно ее носить»

«Я понятия не имела, что делаю, но результат получился неплохой»

«Вот что я сшила из мужской рубашки, которую купила всего за $ 1,5»

Из платья — в комбинезон

Бонус: фотографии наших читателей

«Раньше это было бесформенное пальто средней длины с рукавами-фонариками и кучей ремешков»

«Переделала обычное синее платье в сказочное. Это прекрасная возможность дать вещам второй шанс, а не выкидывать их в мусор»

«Это было платье огромного размера для беременных. Просто бесформенный балахон с широкими рукавами»

Мы обожаем, когда вы присылаете свои фотографии! Так что если вы тоже любите создавать новые вещи, но еще не успели этим похвастаться, — сейчас самое время.