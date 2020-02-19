20+ человек, которые знают, как вдохнуть жизнь в невзрачные тряпки

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что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

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В секонд-хенде или комиссионном магазине, конечно, можно найти классную вещь, но частенько она оказывается размера на 3–4 больше, чем нужно. И если для большинства это повод от покупки отказаться, то для героев нашей статьи это совсем не проблема, ведь они могут переделать любую одежду. Даже старые платья или безразмерные мужские рубашки в их руках превращаются в стильный наряд, который точно ни у кого другого не найдешь.

AdMe.ru поражен способностью некоторых людей дарить старой одежде вторую жизнь. Только посмотрите, какие чудеса эти мастера творят с помощью обыкновенной нитки с иголкой. И, кстати, в конце статьи вас ждет маленький бонус.

«Я редко носила это платье, и то в основном дома. Но рисунок на ткани такой классный, что я подумала: „Черт возьми, я сделаю эту штуку крутой“»

«Перешила это дурацкое платье в классный комбинезон»

«Моя первая переделка одежды»

«Это платье мне досталось всего за $ 1. Оно висело в шкафу несколько недель, но я наконец-то решила, что с ним делать»

«Купила это свадебное платье в комиссионке за $ 25. Весь процесс переделки можно описать так: я просто нырнула в него и разобрала на части»

«Теперь у этих брюк карго вид посовременнее»

«Рубашка и топ за $ 4,5 теперь выглядят куда лучше»

«Эта красная хламида из секонд-хенда превратилась в очаровательное вельветовое платье»

«Превратила платье за $ 1 в классный комбинезон»

«Урвала это пальто в секонде за $ 2,5. Перешила его всего за 2 часа»

«Нашла катушку с розовым кружевом и просто обязана была что-то с ним сделать. Теперь у меня есть это потрясное платье»

«Перекроила это платье из секонда. Получилось не идеально, но мне очень нравится»

«Очень горжусь своей работой»

«Перешила свои старые брюки палаццо в комбинезончик для своей 4-летней дочери»

«Вот как теперь выглядит платье за $ 4 из секонд-хенда»

«Сшила юбку из старой рубашки. Не самая удобная в мире вещь, но я ее люблю»

«Мое новое творение»

«Мне, конечно, совершенно некуда надеть этот комбинезон, но я рада, что сшила его»

«Переделала еще одно платье»

Этот безразмерный костюм теперь не узнать

«Нашла это платье в комиссионном магазине. Понадобилось всего 2 дня, чтобы полностью его изменить»

«Давно хотела накидку, но все, что я смогла найти, — это унылое пальто. После переделки я его обожаю — это как ходить в одеяле, но выглядеть при этом стильно»

«Перекроила это скучное платье. Вот теперь оно в моем стиле»

Бонус: «Сшила своим собакам зимние курточки из своего старого пальто»

Вы когда-нибудь дарили вторую жизнь старым вещам? Присылайте фотографии, этим точно нужно похвастаться!