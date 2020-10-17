20 человек, которые, как только увидят что-то старинное, сразу скажут: «Дайте два»

Многие люди считают, что от мебели и всевозможных предметов интерьера требуется не так уж и много: выполнять свое прямое назначение и не собирать пыль. Но поклонники старины все равно не сдаются: они готовы душу продать за старый бабушкин комод или тратить недели на восстановление антикварного шкафа. И неважно, что вещи не особо удобные и частенько попахивают нафталином. Главное — атмосфера, которую эти предметы создают в доме.

Честно признаемся: нам в AdMe.ru тоже захотелось, чтобы у нас в доме была хотя бы одна вещь с историей.

«Я отдал € 10 за 5 кг старинных подвесок для люстры. Ручная работа. Чистил их по одной и восхищался»

«Из расшатанной винтажной табуретки получилась ступенька, по которой моя собака теперь забирается на кровать»

«Начальник попросил меня навести порядок в его старой квартире, а я нашел там настоящее сокровище»

«Я так и знал, что под слоем краски скрывается нереальная красота»

Так выглядели кухни в 1940-х

Этому стулу из массива дуба уже более 60 лет

«Шкаф моей бабушки. Изготовлен вручную в начале 1900 года»

«Мои соседи пытались выбросить 2 кресла. Интересно, они хоть представляли, сколько может стоить такая мебель?»

«Делюсь с вами фотографией своей библиотеки. Здесь собраны книги с 1481 по 2005 год»

Штукатурка отвалилась, и теперь можно увидеть обои из прошлого

«Мой прапрадедушка открыл сантехнический бизнес в 1880-х годах. Мебель, которой он пользовался, перешла мне по наследству»

«Просто хвастаюсь своим столом. Он сделан из дуба и раньше стоял в доме фермеров»

«Викторианские витражи в доме, где я живу. Невероятно красивые!»

Всего $ 30 за итальянское зеркало с рамой из настоящего дерева

«Купила комплект из четырех предметов за $ 250. Он напоминает мне о временах, когда я была маленькой и гостила у бабушки. По дороге домой я даже немного поплакала»

«Они достались мне бесплатно. Правда, слегка попахивали»

«Мой дед работал на обувной фабрике с 20-х по 60-е годы прошлого века. Это его ящик с инструментами»

Настольный будильник и календарь 1930-х годов

«Я считаю, что викторианский диван должен стоять в комнате с красными стенами и зеркалом в позолоченной раме»

«С днем ​​рождения меня! Не знаю, как это правильно называется, но оно такое оригинальное»