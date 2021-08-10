20+ человек, которые вернули свои натуральные кудри и теперь ими гордятся

Мы видели множество фильмов, в которых главный герой превращается из гадкого утенка в прекрасного лебедя. Такая трансформация обычно включает в себя выпрямление волос, которые, казалось бы, нельзя выпрямить. Это заблуждение привело к тому, что многие люди пытались спрятать свои фирменные кудряшки под головной убор или забрать их в хвост, стыдясь этой уникальной особенности.

AdMe.ru хочет вдохновить читателей на принятие своей естественной красоты. Распустите волосы и взгляните на фотографии, которые выложили интернет-пользователи, решившие вернуть свои кудри.

1. «Не могу поверить, что раньше мне нравились длинные и прямые волосы, а не вьющиеся и короткие!»

2. «4-летнее преображение: после того, как научилась правильно ухаживать за кудрявыми волосами»

3. «Отрезала волосы и ни о чем не жалею»

4. «Почти год спустя я наконец отказалась от химического выпрямления волос и с радостью вернула свои вьющиеся волосы»

5. Первый за долгое время день с красивыми кудрями

6. «Почему никто не сказал, что мне была нужна лишь капля геля?»

7. «Я впервые иду на собеседование со своей естественной прической»

8. Прошел год

9. Июль 2019 года и сентябрь 2020 года

10. Магия средств для вьющихся волос

11. «Впервые за долгое время мои локоны чувствуют себя отлично»

12. «Прошло 3 года с тех пор, как я стала более раскрепощенной и перестала использовать выпрямитель»

13. «Я так рада, что решила быть со своими натуральными волосами на моей свадьбе»

14. Жгучий взгляд, идеально сочетающийся с этими кудрями!

«Я раньше никогда не выкладывала свои фотографии в дни, когда не делала укладку, а их у меня много. Я чувствовала себя очень неуверенно из-за своих волос, потому что они выглядели не так, как у других людей. Пока я вдруг не поняла, что люди по большей части постят фотографии со своими лучшими прическами. Когда вы знаете, что нужно вашим волосам, хороших дней для фото становится больше».

15. «Я попробовала способ завивки волос на ночь „Медуза Горгона“. Название и правда говорящее»

16. 4-й день с «правильными» волосами

17. «Мои кудри никогда не были красивее»

18. «Мама показывает, как завивала волосы в 1997 году»

19. «Я скрывала кудри всю жизнь, сейчас же я довольна своей прической»

«Жаль, я не знала, как ухаживать за своими волосами много лет назад... Я ушла от безжизненных, оттянутых, мертвых волос, которые нужно было стричь, к упругим здоровым локонам! Все, что для этого требовалось, — это подходящие продукты ухода, подравнивание и диффузор для фена».

20. «Вымыл волосы, вытер их полотенцем из микрофибры и использовал средство для вьющихся волос. Никогда не знал, что мои натуральные кудри именно такие»

21. Настоящие волосы, чтобы показать настоящую себя