20+ человек, которые столкнулись с проблемой и решили ее самым неожиданным образом
На нашей планете живет 7,6 млрд человек. Поэтому нет ничего удивительного в том, что хотя бы некоторым из них в голову приходят необычные идеи. Да, чаще всего эти хитрости не решают глобальных проблем, но разве не круто придумывать решения, которые серьезно облегчают жизнь?
Мы в AdMe.ru собрали доказательства того, что креативные люди окружают нас повсюду.
1. Когда на дворе лето, а нормальных сандалий нет
2. И поспал, и не обгорел
3. И все довольны
4. Гениальное решение для тех, кто хочет работать в бассейне и не повредить iPad
5. Когда выздоровел, а костыли некуда деть
6. «Попросил завхоза починить наушники»
7. Это вообще легально?
8. Лень — двигатель прогресса
9. Нет свечей? Не проблема!
10. Малый снегоуборщик
11. Для тех, кто вечно мерзнет
12. Слишком много старых клавиатур и мало вешалок для одежды? Проблема решена!
13. Ну а как еще использовать дисковод в век флешек?
14. Подставка, созданная с помощью книг и кровати
15. Когда в машине сломался клаксон
16. Два пакета с застежкой ziplock превращаются в один большой пакет
17. Когда очень хочется есть, а ложки нет
18. Если написать название предмета на тетрадках, время на поиски нужной сокращается в разы
19. Когда хочется комфорта
20. Хлеб долго будет свежим
21. Все гениальное просто
22. Хороший способ принести порошок из магазина
23. Стены и ноги родителей спасены
24. Трюк для тех, кто потерял чип-ключ от авто
А с какими гениальными трюками сталкивались вы? Расскажите в комментариях.
Фото на превью fancy-ketchup / reddit, MouthOfTheDevil / reddit