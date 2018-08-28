20+ человек, которые столкнулись с проблемой и решили ее самым неожиданным образом

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На нашей планете живет 7,6 млрд человек. Поэтому нет ничего удивительного в том, что хотя бы некоторым из них в голову приходят необычные идеи. Да, чаще всего эти хитрости не решают глобальных проблем, но разве не круто придумывать решения, которые серьезно облегчают жизнь?

Мы в AdMe.ru собрали доказательства того, что креативные люди окружают нас повсюду.

1. Когда на дворе лето, а нормальных сандалий нет

2. И поспал, и не обгорел

3. И все довольны

4. Гениальное решение для тех, кто хочет работать в бассейне и не повредить iPad

5. Когда выздоровел, а костыли некуда деть

6. «Попросил завхоза починить наушники»

7. Это вообще легально?

8. Лень — двигатель прогресса

9. Нет свечей? Не проблема!

10. Малый снегоуборщик

11. Для тех, кто вечно мерзнет

12. Слишком много старых клавиатур и мало вешалок для одежды? Проблема решена!

13. Ну а как еще использовать дисковод в век флешек?

14. Подставка, созданная с помощью книг и кровати

15. Когда в машине сломался клаксон

16. Два пакета с застежкой ziplock превращаются в один большой пакет

17. Когда очень хочется есть, а ложки нет

18. Если написать название предмета на тетрадках, время на поиски нужной сокращается в разы

19. Когда хочется комфорта

20. Хлеб долго будет свежим

21. Все гениальное просто

22. Хороший способ принести порошок из магазина

23. Стены и ноги родителей спасены

24. Трюк для тех, кто потерял чип-ключ от авто