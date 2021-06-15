20+ человек, которые просто так взяли и переделали то, что им в себе не нравилось

Несмотря на бодипозитив и призывы принимать свое тело таким, какое оно есть, количество пластических операций и косметологических процедур год от года только растет. В 2019 году Американское общество пластических хирургов сообщало о взрывном росте запросов на коррекцию фигуры. В топе оказались увеличение бюста, липосакция и пластика живота. Также в пятерку вошли операции на носу и веках.

Мы в AdMe.ru уверены, что каждый вправе распоряжаться своим телом по-своему. Герои нашей подборки отказались мириться с тем, что им в себе не нравится, и решительно взялись за дело.

«Ринопластика: до и через 10 месяцев»

Хвалю за все: за нос, кожу, волосы. Вы стали лучшей версией себя! © mel_mel_mel_mel_mel / Reddit

«Через 2 недели после риносептопластики»

Ух ты! Врач просто вернул вам нос, с которым вы должны были родиться. © Fabulous_Stress_2972 / Reddit

«Раньше я так стыдилась своего носа, что слева — мое единственное фото в профиль. Сегодня день снятия гипса и я уже довольна впечатляющими, но естественными результатами»

«Через день после липосакции шеи и подбородка. Ни боли, ни отеков, и я счастлива»

«Вчера сняли гипс. Нос еще суперопухший, но мне уже нравится»

«Спустя 12 дней после пластики носа и имплантации подбородка»

«Я удивлена тем, насколько изменились мои губы, хотя мне вкололи только половину шприца с наполнителем»

«Через 3 недели после ринопластики. Я уже в восторге, несмотря на то что отек еще не спал»

«Процесс восстановления прошел до смешного гладко. В четверг мне сделали риносептопластику, а в понедельник я вернулась к работе из дома. Буквально процедура выходного дня»

«13 дней после операции. Я в восторге»

«1,2 мл филлера в губы и подбородок»

«Спустя неделю после ринопластики с коррекцией основания крыльев носа»

«Риносептопластика: до операции, через 8 дней и спустя 1 месяц»

«От природы у меня маленькие губы, но мне захотелось немного дополнительного объема»

«Результаты ринопластики спустя 4 недели. Все еще есть отек, но мне уже нравится мой профиль»

«Спустя полгода после имплантации подбородка и липосакции щек»

«Результаты ринопластики: через 8 дней после операции»

«Пересадка волос: до и спустя полтора года»

«Через 6 недель после пластики носа. Обожаю своего доктора, он лучший!»

«Риносептопластика + брекеты»

«Раньше, когда я улыбалась, кончик носа свешивался ко рту и мне казалось, что я похожа на пожилую ведьму»

Сейчас вы выглядите лет на 19! © yellowbrickstairs / Reddit