20+ человек, которые решили начать новую жизнь. И у них это получилось

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На 7,5 млрд жителей Земли приходится примерно 1 млрд курильщиков, однако с каждым годом все больше и больше людей забывает об этой привычке. Еще одна хорошая новость — количество употребляемого алкоголя также непрерывно уменьшается. Люди, вдохновившись чужими примерами, начинают новую, осознанную жизнь, в которой нет места лишнему весу, сигаретам и спиртным напиткам. Значит, не за горами тот день, когда здоровый образ жизни станет нормой, а не страшилкой для тех, кто боится что-то менять.

Мы в AdMe.ru верим, что, отказавшись от вредных привычек, можно преобразиться до неузнаваемости, и у нас есть доказательства — фото счастливчиков, решившихся на перемены.

«Между фото 17 месяцев разницы. Чувствую себя здорово, теперь у меня море возможностей!»

«Потерял более 20 кило, чтобы стать личным тренером, а также бросить курить»

«Бросил пить, начал посещать тренажерный зал. Прошел год»

«Полтора года назад я бросил пить, и жизнь никогда не была лучше!»

«Мне все еще очень стыдно показывать фотографию слева, но я подумала, что перемены, произошедшие со мной, смогут вдохновить многих людей»

«Мой прогресс за почти 2 года. Я очень рада изменениям»

«Я не пью алкоголь уже год, отказалась от антидепрессантов, бросила курить, начала тренироваться. Если вы хотите знать, как выглядит ваше будущее, взгляните на решения, которые вы принимаете сегодня»

«Год назад я бросил курить, начал тренироваться и чувствую себя здоровым»

«Прогресс потери веса. С 226 до 68 кг»

«Я сделала это. Со 137 до 65 кг»

«Выбравшись из длительных токсичных отношений и набрав вес, я взялась за себя. Бросила пить и курить и начала считать калории. Все еще в процессе, но я чувствую себя другим человеком»

«Изменила свою судьбу. Чуть более 3 лет назад я решила взять под контроль свою жизнь и внести в нее радикальные изменения. В это воскресенье я участвовала в забеге, и на этом фото я наконец действительно похожа на спортсменку»

«Прогресс за прошлый год. Я начал следить за тем, что ем, и больше ходить. И знаете, это лучшее, что я когда-либо делал. Чувствую себя счастливее и здоровее, чем мог себе представить»

«Все подумали, что я пошутила, когда заявила, что собираюсь выиграть конкурс по бодибилдингу в моем университете. Разница в полтора года»

«Бесчисленные часы в тренажерном зале и диеты принесли результаты»

«Раньше я постоянно ел, когда мне было скучно. За один раз мог приговорить большую пиццу, пакетик чипсов, 2-литровую газировку. Теперь прошло 22 месяца, и мне нужны новые штаны»

«На фото слева мне 20 лет, на фото справа — 33. Минус 72 кило и долой ожирение»

«Моя кепка не налезала на голову, поэтому я решил сбросить вес, чтобы снова носить ее. Пока худел, потерял кепку»

«Разница между фотографиями — год. Минус 63 кг для него и 45 — для нее»

«Минус 40 кило за 2 года. Тренажерный зал 3 раза в неделю и 30 минут кардио после занятий»

«3 тяжелых года спустя на том же месте. Кто эта девушка слева? Я ее не знаю»

«Впервые в моей взрослой жизни я надела платье!»

«Три года диеты и физических упражнений. Я чувствую себя самой счастливой и здоровой»

«Минус 30 кило за 18 месяцев. Еще 3 кг до моей конечной цели, но уже чувствую себя прекрасно!»

«Разница между фото — 2 года. Наконец я достигла своего идеального веса. Спасибо всем, кто научил меня по-новому мыслить и думать о себе»

«Диета, подсчет калорий и много танцев дома — и вот прогресс за 3 года»

«Наконец-то я начала привыкать к тому, что выгляжу иначе. Люблю чувствовать себя уверенно перед камерой с любого ракурса»

«Единственное, что осталось прежним, — улыбка. 3 года диеты и физических упражнений принесли свои плоды»

А вы когда-нибудь отказывались от вредных привычек? Если да, расскажите о том, как вам это удалось.