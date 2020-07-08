20+ человек, которые проявили смекалку и сделали свои дома круче
Особая атмосфера — это то, что вдохновляет нас возвращаться домой с радостным предвкушением. У каждого она своя. Созданный собственными руками уют в доме позволяет нам лучше узнать себя, просыпаться с удовольствием. А правильная организация пространства освобождает разум от необходимости решать мелкие задачи и помогает сконцентрироваться на важном: на семье, на проекте мечты или просто на жизни.
AdMe.ru убежден, что на просторах интернета полно людей, которые умеют украшать пространство своего жилища с помощью подручных средств.
«Место, где я всегда погружаюсь в состояние дзена. Июнь 2019-го и июнь 2020-го»
«Рассортировала сегодня свои книги по цвету и мне очень понравился результат»
«Кажется, я наконец-то разобралась с металлическими полками The Home Depot»
Идеальный способ не потерять второй носок
Интересно, сколько дней пройдет, прежде чем все виды игрушек в контейнерах перемешаются между собой?
Использование прозрачных контейнеров вместо упаковок добавит миллион очков в пользу уюта
Посмотрите только на эту красоту... Все специи разложены по одинаковым баночкам и подписаны. Просто мечта для любителя пикантных блюд
Когда на кухне важен каждый сантиметр, хранить продукты можно вот так
«Решила дать второй шанс этому креслу, и результат превзошел все мои ожидания»
Для создания более уютной атмосферы совсем не обязательно расставлять горшки с растениями на подоконнике — их можно расположить прямо в воздухе
...используя гардину для штор вместо крепления
Можно вспомнить приобретенные в школе навыки вязания
А также навык макраме
«Это кусочек нашей спальни. Моя жена заставила меня прибить крючки прямо к потолку»
Из обычного склада — в мечту перфекциониста
Даже шкаф под раковиной можно приручить
«Мой парень собрал себе персональный компьютер, а для меня это означает одно: самое время разобраться с проводами»
Идеальная организация рабочего места: все на своих местах, ничего не потеряешь и не перепутаешь
«Смастерила себе органайзер для сережек»
«Мне так нравится моя открытая гардеробная»
«Отдала всего по $ 1 за лампу и абажур»
А как вы создаете дома уютную атмосферу?
Фото на превью babelinkedin / reddit