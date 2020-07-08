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20+ человек, которые проявили смекалку и сделали свои дома круче

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Особая атмосфера — это то, что вдохновляет нас возвращаться домой с радостным предвкушением. У каждого она своя. Созданный собственными руками уют в доме позволяет нам лучше узнать себя, просыпаться с удовольствием. А правильная организация пространства освобождает разум от необходимости решать мелкие задачи и помогает сконцентрироваться на важном: на семье, на проекте мечты или просто на жизни.

AdMe.ru убежден, что на просторах интернета полно людей, которые умеют украшать пространство своего жилища с помощью подручных средств.

«Место, где я всегда погружаюсь в состояние дзена. Июнь 2019-го и июнь 2020-го»

20+ человек, которые проявили смекалку и сделали свои дома круче
© cocontloco / reddit

«Рассортировала сегодня свои книги по цвету и мне очень понравился результат»

20+ человек, которые проявили смекалку и сделали свои дома круче
© Undercover_Metalhead / reddit

«Кажется, я наконец-то разобралась с металлическими полками The Home Depot»

20+ человек, которые проявили смекалку и сделали свои дома круче
© laddymaddonna / reddit

Идеальный способ не потерять второй носок

20+ человек, которые проявили смекалку и сделали свои дома круче
© ginasteph / reddit

Интересно, сколько дней пройдет, прежде чем все виды игрушек в контейнерах перемешаются между собой?

20+ человек, которые проявили смекалку и сделали свои дома круче
© emkay95 / reddit

Использование прозрачных контейнеров вместо упаковок добавит миллион очков в пользу уюта

20+ человек, которые проявили смекалку и сделали свои дома круче
© pewpewmuthafucka / reddit

Посмотрите только на эту красоту... Все специи разложены по одинаковым баночкам и подписаны. Просто мечта для любителя пикантных блюд

20+ человек, которые проявили смекалку и сделали свои дома круче
© DeusExMaChino / reddit

Когда на кухне важен каждый сантиметр, хранить продукты можно вот так

20+ человек, которые проявили смекалку и сделали свои дома круче
© babelinkedin / reddit

«Решила дать второй шанс этому креслу, и результат превзошел все мои ожидания»

20+ человек, которые проявили смекалку и сделали свои дома круче
© Whoopsydayzee / reddit

Для создания более уютной атмосферы совсем не обязательно расставлять горшки с растениями на подоконнике — их можно расположить прямо в воздухе

20+ человек, которые проявили смекалку и сделали свои дома круче
© marissaobrn / reddit

...используя гардину для штор вместо крепления

20+ человек, которые проявили смекалку и сделали свои дома круче
© amesgf / reddit

Можно вспомнить приобретенные в школе навыки вязания

20+ человек, которые проявили смекалку и сделали свои дома круче
© smallbootycyn / reddit

А также навык макраме

20+ человек, которые проявили смекалку и сделали свои дома круче
© blucannon15 /reddit

«Это кусочек нашей спальни. Моя жена заставила меня прибить крючки прямо к потолку»

20+ человек, которые проявили смекалку и сделали свои дома круче
© plefave13 / reddit

Из обычного склада — в мечту перфекциониста

20+ человек, которые проявили смекалку и сделали свои дома круче
© Gurdel / reddit

Даже шкаф под раковиной можно приручить

20+ человек, которые проявили смекалку и сделали свои дома круче
© ginasteph / reddit

«Мой парень собрал себе персональный компьютер, а для меня это означает одно: самое время разобраться с проводами»

20+ человек, которые проявили смекалку и сделали свои дома круче
© cmalapit4 / reddit

Идеальная организация рабочего места: все на своих местах, ничего не потеряешь и не перепутаешь

20+ человек, которые проявили смекалку и сделали свои дома круче
© nerdchampion / reddit

«Смастерила себе органайзер для сережек»

20+ человек, которые проявили смекалку и сделали свои дома круче
© PM-ME-UR-TARTS / reddit

«Мне так нравится моя открытая гардеробная»

20+ человек, которые проявили смекалку и сделали свои дома круче
© AmandaBeepBoop / reddit

«Отдала всего по $ 1 за лампу и абажур»

20+ человек, которые проявили смекалку и сделали свои дома круче
© dawsomeofthat / reddit

А как вы создаете дома уютную атмосферу?

Фото на превью babelinkedin / reddit
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