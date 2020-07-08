20+ человек, которые проявили смекалку и сделали свои дома круче

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Особая атмосфера — это то, что вдохновляет нас возвращаться домой с радостным предвкушением. У каждого она своя. Созданный собственными руками уют в доме позволяет нам лучше узнать себя, просыпаться с удовольствием. А правильная организация пространства освобождает разум от необходимости решать мелкие задачи и помогает сконцентрироваться на важном: на семье, на проекте мечты или просто на жизни.

AdMe.ru убежден, что на просторах интернета полно людей, которые умеют украшать пространство своего жилища с помощью подручных средств.

«Место, где я всегда погружаюсь в состояние дзена. Июнь 2019-го и июнь 2020-го»

«Рассортировала сегодня свои книги по цвету и мне очень понравился результат»

«Кажется, я наконец-то разобралась с металлическими полками The Home Depot»

Идеальный способ не потерять второй носок

Интересно, сколько дней пройдет, прежде чем все виды игрушек в контейнерах перемешаются между собой?

Использование прозрачных контейнеров вместо упаковок добавит миллион очков в пользу уюта

Посмотрите только на эту красоту... Все специи разложены по одинаковым баночкам и подписаны. Просто мечта для любителя пикантных блюд

Когда на кухне важен каждый сантиметр, хранить продукты можно вот так

«Решила дать второй шанс этому креслу, и результат превзошел все мои ожидания»

Для создания более уютной атмосферы совсем не обязательно расставлять горшки с растениями на подоконнике — их можно расположить прямо в воздухе

...используя гардину для штор вместо крепления

Можно вспомнить приобретенные в школе навыки вязания

А также навык макраме

«Это кусочек нашей спальни. Моя жена заставила меня прибить крючки прямо к потолку»

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