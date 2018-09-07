20+ человек, которые преобразились без помощи пластических хирургов

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Иногда для того, чтобы радикально измениться, нам не хватает только немного вдохновения. Глядя на сияющие глаза человека, который привел себя в отличную форму, хочется тут же взять и повторить этот подвиг.

AdMe.ru собрал самые невероятные преображения, которые станут для вас мощным стимулом меняться в лучшую сторону.

26. Доказательство того, что парикмахеры — это почти волшебники

25. «Мой прогресс с мая в уходе за кожей»

24. «Я прошел долгий путь к выздоровлению — дольше, чем можно представить. Но теперь, спустя 4 года, я свободен от зависимости»

23. «Вчера я решил убрать свою 2-летнюю бороду»

22. «Вот как выглядит моя жизнь спустя 5 лет после победы над зависимостью»

21. «Когда-то я обрила голову в знак помощи людям, больным раком. Но, думаю, с длинными волосами мне лучше»

20. «Минус 70 кг, и я чувствую себя отлично»

19. Долгая работа над собой привела к отличному результату

18. «Разница между мной в 17 лет и мной в 23 года. Больше никто не называет меня Бибером!»

17. «Я сбросил 106 кг за год — без таблеток и операций»

16. От ожирения до бодибилдинга — разница в 2 года

15. «Мой папа называл меня „дурнушкой Бетти“, и я воспринимала это как комплимент»

14. «Я потерял 50 кг, оправился от спортивной травмы и получил степень магистра математики»

13. «Разница между 17 и 22 годами. Моя прическа больше не похожа на плохой парик»

12. «Трансформация моего друга из старших классов — от 16 до 28 лет»

11. «Вот так я изменился с 17 лет до 21 года»

10. «Сегодня я постригся. Чувствую себя посвежевшим»

9. «У моей девушки прогресс — минус 40 кг! Я считаю, она просто невероятна»

8. «Я похудел в 2 раза, потеряв почти 50 кг чуть больше чем за год»

7. «У меня были длинные и очень тонкие волосы. Я решил проблему радикально»

6. Набрать вес порой бывает сложнее, чем сбросить

5. «Теперь я влюблена в свой цвет волос»

4. «В прошлом году я была очень полной и очень нездоровой. В этом году я приняла участие в Неделе моды, проходившей в моем городе»

3. 2 года, 11 месяцев и 20 дней брекетов. И это стоило каждой секунды

2. Вот почему стрижка бороды — это тоже важно

1. «Вот моя трансформация 2017–2018»

А вам известны какие-либо вдохновляющие примеры изменений?