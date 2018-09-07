20+ человек, которые преобразились без помощи пластических хирургов
Иногда для того, чтобы радикально измениться, нам не хватает только немного вдохновения. Глядя на сияющие глаза человека, который привел себя в отличную форму, хочется тут же взять и повторить этот подвиг.
AdMe.ru собрал самые невероятные преображения, которые станут для вас мощным стимулом меняться в лучшую сторону.
26. Доказательство того, что парикмахеры — это почти волшебники
25. «Мой прогресс с мая в уходе за кожей»
24. «Я прошел долгий путь к выздоровлению — дольше, чем можно представить. Но теперь, спустя 4 года, я свободен от зависимости»
23. «Вчера я решил убрать свою 2-летнюю бороду»
22. «Вот как выглядит моя жизнь спустя 5 лет после победы над зависимостью»
21. «Когда-то я обрила голову в знак помощи людям, больным раком. Но, думаю, с длинными волосами мне лучше»
20. «Минус 70 кг, и я чувствую себя отлично»
19. Долгая работа над собой привела к отличному результату
18. «Разница между мной в 17 лет и мной в 23 года. Больше никто не называет меня Бибером!»
17. «Я сбросил 106 кг за год — без таблеток и операций»
16. От ожирения до бодибилдинга — разница в 2 года
15. «Мой папа называл меня „дурнушкой Бетти“, и я воспринимала это как комплимент»
14. «Я потерял 50 кг, оправился от спортивной травмы и получил степень магистра математики»
13. «Разница между 17 и 22 годами. Моя прическа больше не похожа на плохой парик»
12. «Трансформация моего друга из старших классов — от 16 до 28 лет»
11. «Вот так я изменился с 17 лет до 21 года»
10. «Сегодня я постригся. Чувствую себя посвежевшим»
9. «У моей девушки прогресс — минус 40 кг! Я считаю, она просто невероятна»
8. «Я похудел в 2 раза, потеряв почти 50 кг чуть больше чем за год»
7. «У меня были длинные и очень тонкие волосы. Я решил проблему радикально»
6. Набрать вес порой бывает сложнее, чем сбросить
5. «Теперь я влюблена в свой цвет волос»
4. «В прошлом году я была очень полной и очень нездоровой. В этом году я приняла участие в Неделе моды, проходившей в моем городе»
3. 2 года, 11 месяцев и 20 дней брекетов. И это стоило каждой секунды
2. Вот почему стрижка бороды — это тоже важно
1. «Вот моя трансформация 2017–2018»
А вам известны какие-либо вдохновляющие примеры изменений?
Фото на превью stephies_art / twitter