15+ человек, которые открыли секрет уютного жилища. И это — домашние растения
В 2015 году ученые провели исследование, которое показало, что домашние растения, как и уход за ними, могут благотворно влиять на физическое и психическое состояние человека. Кроме того, они отлично украшают любое помещение и способны превратить самую скучную комнату в подобие тех, что мы привыкли видеть на обложках журналов о дизайне интерьера.
AdMe.ru совершил виртуальное путешествие по рукотворным джунглям, созданным людьми в своих домах и квартирах.
«Наше семейное фото»
«Пару лет назад моя мама решила, что хочет собственный садик»
«Сегодня мы с моим парнем переехали в наш первый общий дом»
«Я и мои растения»
«Разница между фото — 1,5 года. Зависимость от растений, кажется, существует»
«Мы с женой купили дом из-за этой террасы»
«Ванна в доме моей бабушки»
«Вид из моей кровати»
«Крыльцо моего первого в жизни собственного дома»
«Моя „зеленая“ комната»
«Оранжерея моей бабушки»
«Так выглядит моя гостиная»
«Мой отец наслаждается обустройством своего первого дома»
«Мой маленький сад с бонсай летней ночью выглядит особенно уютно»
Рабочее место
«Здесь моя бабушка любит сидеть и читать газеты. Когда на улице тепло, она открывает дверь, а во время дождя по стеклу стучат капли, делая это место еще уютнее»
«Мой домашний рабочий уголок»
«Несмотря на то что полив этих „ребят“ — то еще мучение, они делают меня счастливой»
«Утро понедельника, а я не могу выйти из своей спальни. Растения повсюду!»
А у вас есть домашние растения или вы создаете уют в доме как-то иначе?
Фото на превью HazelKathleen / reddit