15+ человек, которые открыли секрет уютного жилища. И это — домашние растения

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В 2015 году ученые провели исследование, которое показало, что домашние растения, как и уход за ними, могут благотворно влиять на физическое и психическое состояние человека. Кроме того, они отлично украшают любое помещение и способны превратить самую скучную комнату в подобие тех, что мы привыкли видеть на обложках журналов о дизайне интерьера.

AdMe.ru совершил виртуальное путешествие по рукотворным джунглям, созданным людьми в своих домах и квартирах.

«Наше семейное фото»

«Пару лет назад моя мама решила, что хочет собственный садик»

«Сегодня мы с моим парнем переехали в наш первый общий дом»

«Я и мои растения»

«Разница между фото — 1,5 года. Зависимость от растений, кажется, существует»

«Мы с женой купили дом из-за этой террасы»

«Ванна в доме моей бабушки»

«Вид из моей кровати»

«Крыльцо моего первого в жизни собственного дома»

«Моя „зеленая“ комната»

«Оранжерея моей бабушки»

«Так выглядит моя гостиная»

«Мой отец наслаждается обустройством своего первого дома»

«Мой маленький сад с бонсай летней ночью выглядит особенно уютно»

Рабочее место

«Здесь моя бабушка любит сидеть и читать газеты. Когда на улице тепло, она открывает дверь, а во время дождя по стеклу стучат капли, делая это место еще уютнее»

«Мой домашний рабочий уголок»

«Несмотря на то что полив этих „ребят“ — то еще мучение, они делают меня счастливой»

«Утро понедельника, а я не могу выйти из своей спальни. Растения повсюду!»

А у вас есть домашние растения или вы создаете уют в доме как-то иначе?