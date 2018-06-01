20+ человек, которые обнаружили в себе талант и невероятно его развили
Каждый человек в чем-то талантлив. Один умеет с легкостью ловить ртом подкинутый арахис, другой готовит десерты причудливой формы, а третий вырезает из кусков дерева красивые скульптуры. Но герои нашей подборки достигли в своих навыках таких высот, что кажется, сам бог одолжил им свои руки.
AdMe.ru собрал 20+ талантливых человек, за чьим творческим процессом можно наблюдать вечно, не забывая при этом поддерживать постоянно отвисающую челюсть.
1. Вот как можно произвести впечатление на судей
2. А вот мастер по перевозке кирпичей. На велосипеде. Мы насчитали 84 кирпича, а вы сколько?
3. Мастер кунг-фу. Смотреть и поражаться можно бесконечно
4. Мастер по рисованию вензелей на тортах
5. Мастер резьбы по грифелю
6. Мастер перетасовки карт
7. Мастер по игре в дженгу
8. Похоже, душа Майкла Джексона поселилась в теле этого парня
9. Когда ты молодая мама, и не такому научишься
10. Мастер по созданию удивительных узоров с помощью нитки
11. Мастер по рисованию пунктирных линий
12. Мастер по катанию на роликах
13. Штукатур, работающий за двоих
14. Мастер по исчезанию
15. Мастер полировки
16. Мастер по игре в гольф
17. Мастер по созданию цветов внутри ледяного блока
18. Мастер по забрасыванию невода
19. Мастер-курьер
20. Мастер по подъему на эскалаторе
21. Мастер парковки
22. Мастер по рисованию двумя руками одновременно
23. Мастер по подключению игровых систем
24. Мастер по созданию мебели из шоколада
Бонус: собаки тоже кое на что способны
Фото на превью 80lvl.life / instagram, OMGLMAOWTF_com / reddit