20+ человек, которые обнаружили в себе талант и невероятно его развили

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Каждый человек в чем-то талантлив. Один умеет с легкостью ловить ртом подкинутый арахис, другой готовит десерты причудливой формы, а третий вырезает из кусков дерева красивые скульптуры. Но герои нашей подборки достигли в своих навыках таких высот, что кажется, сам бог одолжил им свои руки.

AdMe.ru собрал 20+ талантливых человек, за чьим творческим процессом можно наблюдать вечно, не забывая при этом поддерживать постоянно отвисающую челюсть.

1. Вот как можно произвести впечатление на судей

2. А вот мастер по перевозке кирпичей. На велосипеде. Мы насчитали 84 кирпича, а вы сколько?

3. Мастер кунг-фу. Смотреть и поражаться можно бесконечно

4. Мастер по рисованию вензелей на тортах

5. Мастер резьбы по грифелю

6. Мастер перетасовки карт

7. Мастер по игре в дженгу

8. Похоже, душа Майкла Джексона поселилась в теле этого парня

9. Когда ты молодая мама, и не такому научишься

10. Мастер по созданию удивительных узоров с помощью нитки

11. Мастер по рисованию пунктирных линий

12. Мастер по катанию на роликах

13. Штукатур, работающий за двоих

14. Мастер по исчезанию

15. Мастер полировки

16. Мастер по игре в гольф

17. Мастер по созданию цветов внутри ледяного блока

18. Мастер по забрасыванию невода

19. Мастер-курьер

20. Мастер по подъему на эскалаторе

21. Мастер парковки

22. Мастер по рисованию двумя руками одновременно

23. Мастер по подключению игровых систем

24. Мастер по созданию мебели из шоколада