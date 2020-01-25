20+ человек, которые не тратили времени даром, а заставили его работать на себя

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Если не хватает мотивации встать с дивана и начать меняться к лучшему, то, возможно, эта подборка — именно то, что вам сейчас нужно. Конечно, некоторым из героев статьи помог переходный возраст, но они и сами не плошали и не стали останавливаться на достигнутом. Пока одним достаточно сменить прическу, чтобы понравиться себе в зеркале, другим приходится прибегать к услугам дерматологов, хирургов и неделями пахать в тренажерном зале.

AdMe.ru рад за тех, кто наконец-то смог взять себя в руки и стать тем, кем давно мечтал быть.

1. «Я тогда была неуверенной в себе фанаткой Джастина Тимберлейка»

2. Из маленькой «девочки» в симпатичного деревенского любителя истории

3. «Надо было всерьез задуматься о покупке другой цепочки»

4. «Потеряла этот детский жирок и научилась улыбаться»

5. «Мой стиль не для всех, но я думаю, что выгляжу гораздо менее нелепо»

6. «Половое созревание проехалось по мне, как товарняк»

7. «Контактные линзы, стрижка получше... а еще я похудела на 68 кг»

8. «Эти брови и черные волосы отправились в мусорное ведро»

9. «Все еще такой же мегаботаник, как и всегда, только теперь у меня немного больше уверенности в себе»

10. Раньше над ним издевались, но посмотрите на него сейчас

11. «Я рада, что существуют брекеты»

12. «Прощайте, кустистые брови, большой нос, жирные волосы и... хвост енота?»

13. Некоторые называют это волшебством

14. «Я хотела бы поблагодарить своего дерматолога»

15. «Жаль, что я не могу вернуться в прошлое и сказать себе, что все станет лучше. Сняла брекеты, сделала коррекцию зрения, исправила осанку и обрела тонну уверенности в себе»

16. «Мой папа говорит, что раньше я была похожа на Голлума»

17. «Макияж, половое созревание, выпрямитель для волос и еще много всего»

18. «Потеряла 18 кг, стала лучше заботиться о коже и наконец, стиснув зубы, перекрасилась в блондинку»

19. «Спасибо брекетам и челюстно-лицевой хирургии»

20. «Многое изменилось, но одна вещь, которая осталась прежней, — это то, что я все еще ботаник и горжусь этим»

21. «Я, возможно, была самой несчастно выглядевшей 7-классницей в мире»

22. «История о том, как я научился бриться и избавился от бороды на шее»

Кто, по вашему мнению, изменился больше других? Приходилось ли вам кардинально менять свою внешность?