20+ человек, которые не стали тратиться и сами себе сшили чумовые сумки
Пожалуй, не найдется женщины, которая бы не носила сумочку, ведь где-то же нужно хранить стратегически продуманный набор вещей. Одни покупают брендовые изделия, другие — недорогие, а третьи — шьют себе их сами. Последние рассуждают примерно так: зачем тратиться на сумку, когда ее можно сделать своими руками? Особенно если она в итоге будет почти неотличима от Dior стоимостью $ 2 750.
Мы в AdMe.ru по-белому завидуем людям с золотыми руками, ведь они не только делают эксклюзивные вещи, но еще и деньги экономят.
1. «Я сделала серьги и украсила сумочку»
2. «Связала крючком новую сумку. Готовимся встречать зиму»
3. «Это комплект из трех сумок, которые я сама сделала»
4. «Я очень доволен тем, что у меня получилось. Отлично подходит для кипы бумаг»
5. Сумка ручной работы с вышивкой
6. «Сшила на лето новую поясную сумку изо льна»
7. «Это самая большая сумка, которую я вообще делал. Очень доволен тем, как получилось»
8. «Нашла эту ткань и подумала, что хочу „суккулентную“ сумку. Выглядит очень натурально»
9. «Связала эту сумку крючком из соломенных нитей»
10. «Переделал плакат с диссертацией друга в спортивную сумку»
11. «Мое видение сумки-седла от Dior, которую я сделал для своей девушки»
К слову, аналогичная сумка-седло от Dior стоит $ 2 750.
12. «Сделала сумку-мешочек из игры Animal Crossing»
13. «Сшила сумку-тоут из обрезков ткани»
14. «Сделала эту сумку из старых джинсов и раскрасила ее»
15. «Двусторонняя сумка-кольчуга»
16. «Сумка, которую я сама сплела и раскрасила»
17. «Я сделала эту сумку для своей бабушки. На ней нарисовала ее собак. Надеюсь, ей понравится»
18. «Первый раз делала сумку»
19. «Я сделала клатч с вышитой сеткой»
20. «Я медсестра. Пару лет назад начала шить. Эту сумку сделала себе для работы. Неидеально, но мне нравится»
21. «Сделала в технике макраме вот такую сумку, использовав старые футболки»
А что у вас хорошо получается изготавливать собственными руками?
Фото на превью vintageshop98 / eBay, JsEdVilla / Reddit
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