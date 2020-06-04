20 человек, которые нашли простой способ развлечь своих питомцев

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Все владельцы кошек знают, что с этими животными никогда не бывает скучно. То усатые морды требуют их покормить в 5 утра, то статуэтку с полки скинут, то оставят зацепку на одежде или шторах. Но и их хозяева горазды придумывать развлечения на свой лад. К примеру, прикрепляют на стену вырезанную из бумаги ящерицу и наслаждаются действом.

Пользователи сети показали, как еще они проводят время со своими питомцами. Попробуйте и вы так же развлечься с котами. Мы в AdMe.ru уже это сделали, и, кстати, было очень смешно (смотрите гифку в самом конце поста).

Вырежьте ящерицу (из картонки или темной бумаги) и прицепите ее на стену (скотчем или кнопкой). Скорее всего, ваши питомцы поведут себя так же

Потому что эта ящерица гипнотизирует кошек

Если убрать из софы одну подушку, ваш питомец непременно уляжется на ее место. Попробуйте!

«Мои дочери делают для кота газету, чтобы ему не было скучно справлять нужду»

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Сколько печенюшек вы можете положить на свою кошку до того, как она проснется?

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Если ваш кот обожает просовывать голову в отверстие в коробке, создайте вот такие шедевры

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Вот как поведет себя кот, если перед ним положить листок с нарисованным жучком или паучком

Кстати, кот автора этого поста тоже попался на удочку

Попробуйте и вы так поиграть со своим питомцем. Напишите, как он отреагировал на нарисованного жучка-паучка.