20+ человек, которые нашли одежду за копейки, но выглядели в ней как c обложки Vogue

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Чтобы выглядеть стильно, модно и дорого, не обязательно спускать на одежду всю свою зарплату. Достаточно иметь тонкий вкус, немного везения и достойный комиссионный магазин поблизости.

Мы в AdMe.ru впечатлены тем, какие суперские вещи удается отыскать на барахолках и в секонд-хендах особо удачливым модникам. Давайте вместе оценим улов этих акул бережливости и находчивости и порадуемся их фартовым покупкам.

1. «Вы можете только представить мое волнение, когда я нашла это красивое платье за $ ​​9,99 в местном благотворительном магазине!»

2. «Моя лучшая находка из благотворительной лавки — это свадебное платье за ​​$ 30»

3. «Этот розовый костюм из 3 вещей обошелся мне в $ 3»

4. «Бриллианты нью-йоркского секонд-хенда: пальто Banana Republic из 100 %-ной шерсти, черные кожаные сапоги и сумка из искусственной кожи крокодила»

5. «Купила это платье в комиссионном магазине за $ 15,99! Бонус: 75 % выручки пошло в местный приют для животных»

6. «Я нашла идеальную куртку из искусственной кожи! Жилет, джинсы и рубашка также из секонд-хенда»

7. «У этого платья за $ 2 была сломанная молния. Я починила ее за 6 минут»

8. «Обнаружила этот кожаный спортивный костюм ручной работы за $ 10 в моем любимом местном благотворительном магазине. Он сидит идеально»

9. «Отыскала это уникальное платье на выпускной в моей медицинской школе всего за $ 10»

10. «Этот пиджак сидит идеально, как перчатка. Это так красиво»

11. «Впервые на прошлой неделе зашла в винтажный магазин. Купила это платье 1960-х годов для встречи Нового года и до сих пор не могу перестать его носить»

12. «Собрала на барахолке винтажный образ. Юбка Blair за $ 7,75, пальто за $ 3,50 и балетки Trotters за $ 6,99 (в розницу — $ 99). Я так счастлива»

13. «Я оперная певица. Угадайте, кто нашел это платье Chiara Boni стоимостью $ 1 000 за $ 15 в Армии спасения»

14. «100 %-ный шелковый пиджак, который попался мне на местной барахолке всего за $ 10. Теперь я могу выйти в свет и чувствовать себя богачкой»

15. «Платье для выпускного вечера я нашла на барахолке за $ 20! Я расстроилась, когда другая девушка забрала его, но она быстро вернула наряд на место, и я урвала эту красоту»

16. «Куртка Burberry стоимостью $ 900 куплена всего за $ 6 в благотворительном магазине»

17. «Я нашла платье для выпускного вечера в старшей школе в местном магазине винтажных товаров на рынке в Торонто. Общая стоимость образа — $ 30»

18. «Отыскала коктейльное платье в благотворительном магазине за $ 7,49»

19. «Купила винтажное шерстяное пальто London Fog»

20. «У моего студенческого общества сегодня ежегодный бал. Будучи бедной студенткой, я совершила набег на комиссионные магазины и нашла платье, ожерелье и клатч всего за $ 27»

21. «Костюм Brooks Brothers за $ 10 от Общественной помощи. Галстук за $ 2 от Армии спасения. Ждала хорошей погоды, чтобы носить этот наряд»

22. «Моя лучшая находка на данный момент — платье Herve Leger за $ 7»

23. «Винтажная шелковая одежда для сна Vanity Fair»

24. «Урвала это волшебное пальто эпохи 1940-х годов сегодня за $ 20»

25. «Ангельское шелковое платье всего за $ 3. Мне повезло»

26. «Я нашла это великолепное зеленое платье в местном комиссионном магазине за $ 15 и сразу поняла, что не смогу уйти без него»

27. «Купила эти брюки Dolce & Gabbana за $ 7»

28. «Винтажное платье Jessica McMclintock за $ 4,5»

29. «Когда я нашла это платье за $ ​​5 в благотворительном магазине, я поняла, что обязана его купить! Симпатичная маленькая винтажная шапочка обошлась дороже, чем платье, на целых $ 8»

Какие по-настоящему крутые предметы одежды вам удавалось купить за сущие копейки?