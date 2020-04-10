20+ человек, которые нашли одежду за копейки, но выглядели в ней как c обложки Vogue
Чтобы выглядеть стильно, модно и дорого, не обязательно спускать на одежду всю свою зарплату. Достаточно иметь тонкий вкус, немного везения и достойный комиссионный магазин поблизости.
Мы в AdMe.ru впечатлены тем, какие суперские вещи удается отыскать на барахолках и в секонд-хендах особо удачливым модникам. Давайте вместе оценим улов этих акул бережливости и находчивости и порадуемся их фартовым покупкам.
1. «Вы можете только представить мое волнение, когда я нашла это красивое платье за $ 9,99 в местном благотворительном магазине!»
2. «Моя лучшая находка из благотворительной лавки — это свадебное платье за $ 30»
3. «Этот розовый костюм из 3 вещей обошелся мне в $ 3»
4. «Бриллианты нью-йоркского секонд-хенда: пальто Banana Republic из 100 %-ной шерсти, черные кожаные сапоги и сумка из искусственной кожи крокодила»
5. «Купила это платье в комиссионном магазине за $ 15,99! Бонус: 75 % выручки пошло в местный приют для животных»
6. «Я нашла идеальную куртку из искусственной кожи! Жилет, джинсы и рубашка также из секонд-хенда»
7. «У этого платья за $ 2 была сломанная молния. Я починила ее за 6 минут»
8. «Обнаружила этот кожаный спортивный костюм ручной работы за $ 10 в моем любимом местном благотворительном магазине. Он сидит идеально»
9. «Отыскала это уникальное платье на выпускной в моей медицинской школе всего за $ 10»
10. «Этот пиджак сидит идеально, как перчатка. Это так красиво»
11. «Впервые на прошлой неделе зашла в винтажный магазин. Купила это платье 1960-х годов для встречи Нового года и до сих пор не могу перестать его носить»
12. «Собрала на барахолке винтажный образ. Юбка Blair за $ 7,75, пальто за $ 3,50 и балетки Trotters за $ 6,99 (в розницу — $ 99). Я так счастлива»
13. «Я оперная певица. Угадайте, кто нашел это платье Chiara Boni стоимостью $ 1 000 за $ 15 в Армии спасения»
14. «100 %-ный шелковый пиджак, который попался мне на местной барахолке всего за $ 10. Теперь я могу выйти в свет и чувствовать себя богачкой»
15. «Платье для выпускного вечера я нашла на барахолке за $ 20! Я расстроилась, когда другая девушка забрала его, но она быстро вернула наряд на место, и я урвала эту красоту»
16. «Куртка Burberry стоимостью $ 900 куплена всего за $ 6 в благотворительном магазине»
17. «Я нашла платье для выпускного вечера в старшей школе в местном магазине винтажных товаров на рынке в Торонто. Общая стоимость образа — $ 30»
18. «Отыскала коктейльное платье в благотворительном магазине за $ 7,49»
19. «Купила винтажное шерстяное пальто London Fog»
20. «У моего студенческого общества сегодня ежегодный бал. Будучи бедной студенткой, я совершила набег на комиссионные магазины и нашла платье, ожерелье и клатч всего за $ 27»
21. «Костюм Brooks Brothers за $ 10 от Общественной помощи. Галстук за $ 2 от Армии спасения. Ждала хорошей погоды, чтобы носить этот наряд»
22. «Моя лучшая находка на данный момент — платье Herve Leger за $ 7»
23. «Винтажная шелковая одежда для сна Vanity Fair»
24. «Урвала это волшебное пальто эпохи 1940-х годов сегодня за $ 20»
25. «Ангельское шелковое платье всего за $ 3. Мне повезло»
26. «Я нашла это великолепное зеленое платье в местном комиссионном магазине за $ 15 и сразу поняла, что не смогу уйти без него»
27. «Купила эти брюки Dolce & Gabbana за $ 7»
28. «Винтажное платье Jessica McMclintock за $ 4,5»
29. «Когда я нашла это платье за $ 5 в благотворительном магазине, я поняла, что обязана его купить! Симпатичная маленькая винтажная шапочка обошлась дороже, чем платье, на целых $ 8»
Какие по-настоящему крутые предметы одежды вам удавалось купить за сущие копейки?
Фото на превью arhymefororange / Reddit