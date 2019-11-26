20+ человек, которые избавились от комплексов и теперь плевать хотели на чужое мнение

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Идеальных людей, как известно, не бывает. У одних из нас избыточный вес, у других — тусклый цвет волос, у третьих — растяжки или неровности на коже. Главное — спокойно относиться к своим несовершенствам и не впадать в депрессию из-за того, что вам не досталась модельная внешность.

Мы в AdMe.ru искренне рады за героев этой подборки. Им удалось избавиться от своих комплексов и принять себя такими, какие они есть.

1. «В юности я стеснялся своей седины и всегда красил волосы. 3 года назад я решил вернуться к своему природному цвету и отрастил шикарную серебристую гриву»

2. «Из-за лишнего веса меня дразнили в школе. Я похудела, но до сих пор не чувствую себя достаточно стройной. Зато я начинаю принимать свое тело таким, какое оно есть. К примеру, сегодня я впервые рискнула надеть короткий топ»

3. «Совсем недавно на моем лице были шрамы от прыщей, а я страдала от депрессии. Сейчас мне 20 лет, я прекрасно себя чувствую и учусь быть взрослой»

4. «Распустил и расчесал волосы. Понял, что до сих пор неотразим»

5. «Маленькое достижение этого дня: найти новые растяжки и улыбнуться»

6. «Пролистывала свои фото и нашла снимок, на который я могу смотреть без тошноты. Он был сделан всего неделю назад, и впервые за много лет мне действительно понравилась моя фотография»

7. «Я долго боролась с депрессией и никогда не думала, что смогу победить ее с помощью регулярных трансляций в соцсетях. Это оказалось легко и весело»

8. «Это я в начале года и сейчас. Чувствую себя уверенно и рад своей сегодняшней внешности»

9. «Никогда не была уверена в себе настолько, чтобы надеть платье. Но эта обновка так красиво смотрится на мне, что я буду рада носить ее»

10. «У меня нет роскошных волос, но я все равно сделала локоны. Чувствую себя модной и стильной».

11. «У нас с моим парнем так мало совместных кадров из-за того, что я стесняюсь своего тела. Но на этой прогулке я поняла: неважно, как я выгляжу на фото, главное, что мы провели замечательный день вместе»

12. Когда у тебя длинные волосы и ты настоящий красавчик

13. «На прошлой неделе меня уволили, потому что из-за психологических проблем я не смогла выйти из дома. Но сегодня я набралась смелости и сделала это. В результате у меня был хороший и продуктивный день»

14. «Посмотрите на мой нос — он похож на настоящую пирамиду. Но я совсем не стесняюсь этого»

15. «Показала открытый животик на прогулке. Для меня это серьезный шаг вперед»

16. «Понемногу прихожу в себя после развода. Я сама покрасила волосы в белый цвет с оттенком лаванды. Мне понадобилось разбудить свою внутреннюю Мать драконов, чтобы решиться на это»

17. «Мне 16 лет, и я слишком полный. Но я научился смотреть в зеркало с улыбкой и не обращать внимания на слова окружающих»

18. «Я была самой большой подружкой невесты на свадьбе моих друзей. Это стало мотивацией для похудения. Но сейчас я смотрю на старые фотографии и понимаю, что и раньше прекрасно выглядела»

19. «Впервые за несколько месяцев мне нравится селфи. В последнее время у меня были проблемы с самооценкой»

20. «Я обрела уверенность в себе и решилась на небольшую фотосессию»

21. «Я целый день ездила по делам без макияжа и прекрасно себя чувствую. Жизнь — чудесная штука, не обращайте внимания на всякие мелочи»

22. «Сегодня я надела платье и наконец-то пошла на свидание. Было здорово»

23. «Девушка на работе спросила, как я смею носить рубашки, которые не закрывают бедра. А я просто довольна своей фигурой»

24. «Я регулярно ем уже 3 месяца. Чувствую себя неловко в собственном теле, но пытаюсь привыкнуть к нему. Мать говорит, что я выгляжу ужасно, а я игнорирую ее и борюсь со своим расстройством»

А вам приходилось бороться со своими комплексами? Или вы считаете, что ваша внешность идеальна?