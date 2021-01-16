20 человек, которые могут починить что угодно — да так, что все вокруг ахнут

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Когда в доме что-то ломается, разбивается — одним словом, приходит в негодность, перед нами встает выбор: отправить эту вещь в мусорный бак, заменив ее новой, или постараться спасти, насколько это возможно. Герои нашей сегодняшней подборки без раздумий выбирают второй вариант, потому что вдохнуть новую жизнь в безнадежные, казалось бы, вещи — их конек.

Мы в AdMe.ru с любопытством просмотрели творения этих умельцев и в очередной раз убедились, что фантазия и золотые руки совершенно точно могут творить чудеса.

«Наконец-то я исправила то, что кот сделал с нашим диваном 7 лет назад»

«Сумел обновить эти очень старые, купленные на барахолке ботинки»

«Старые соседи оставили эту колонну, когда уезжали. Я отшлифовал ее и покрыл лаком. Теперь смотрю на нее и хочу шоколада»

«До и после. Моя первая попытка сделать обивку»

«Починил и покрасил этот велосипед, купленный в секонд-хенде, в подарок на Рождество дочке. Горжусь результатом»

«На работе пришлось выкинуть эту корзину, потому что она сломалась. Спросила начальницу, можно ли мне взять ее себе. И вот благодаря ленте это вновь очень милая вещица»

«Если ваши коты тоже любят царапать диван, то отличное решение — веревка из пеньки. Дешевая, экологичная, а когда порвется снова, будет легко заменить»

«Починила старые тапочки мужа»

«Нашел на интернет-барахолке два поломанных стула, сделал из них один рабочий. Выглядит почти как новый»

«Мои любимые джинсы постоянно рвались на колене. Я как следует постаралась и вот так исправила это»

«У рюкзака истрепались ремни, поэтому я связала для них чехлы. Они из бархата. Настоящая роскошь!»

«Починила корзинку, и теперь не придется покупать новую»

«Этот верстак достался мне бесплатно, и я его починил»

«Молнии на ботинках пришли в негодность. И вот как я решила это исправить!»

Это просто феноменально крутая работа! © spore_core / Reddit

«Невероятно горжусь тем, что у меня получилось!»

«Я определенно еще не готова их выбросить»

«Отремонтировала сетку на окнах и решила сделать на ней вышивку»

«Починил кресло-качалку, которое нашел на обочине»

«Наш по-настоящему старый диван потрепался, и я решила, что Джек Торренс не против присоединиться к нашей семейке. Очень хочу посмотреть на лица гостей, когда они увидят это»

«Смогла спасти свои любимые ботиночки»