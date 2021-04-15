20 человек, которые легко выкрутятся из любой ситуации

Умение выкрутиться из любой ситуации — навык, который нужно прокачивать наравне с чувством юмора. В моменты, когда последнее возобладает над первым, вместо обычных лайфхаков изобретаются стебные. Впервые увидев один из таких советов, невольно начинаешь хихикать, но ровно до тех пор, пока однажды он не пригождается.

Мы в AdMe.ru любим, когда в лайфхаках сочетаются и полезнота, и юмор. Поэтому не смогли пройти мимо пользователей сети, которые открыли новый способ делать привычные вещи с улыбкой на лице. А в качестве бонуса — пара практичных лайфхаков.

Как сделать так, чтобы очки и накладные ресницы не мешали друг другу

«Однажды, когда нам с сестрой приспичило поиграть в шашки, но оказалось, что дома есть только шахматы, я пошла и... испекла шашки»

Наконец-то пришло то время, когда покрыть ногти гелем-лаком можно дома самостоятельно

Хотите положить торт в контейнер, но не желаете потом копаться в нем, доставая лакомство? Просто переверните тару и используйте крышку как дно

«Только что догадалась, что можно сделать так»

Как вежливо избавиться от нежелательных людей в чате

Форма для выпечки кексов легко превращается в сервировочный поднос

Вместо тысячи косметологов

Суперсовет: наденьте целлофановые перчатки поверх обычных, чтобы те не промокали, пока вы лепите снежки

Балашиха, наши дни, где-то в грузопассажирском лифте

Когда работаешь из дома, хорошо бы время от времени делать перерыв. Но что произойдет, если начальник увидит статус «отошел»? Больше не беспокойтесь!

«Стрелки аналоговых часов движутся ровно с такой силой, чтобы мышь перестала считаться бездействующей (именно из-за этого в приложениях для обмена сообщениями или контроля присутствия появляется статус „отсутствует“)».

Ну или просто не ешьте за работой

Слишком много сережек? Купите для них пробковую доску

Умение добиваться своего воспитывается с младых ногтей

Способ разыграть маленького любителя сладкого

Из старых подарочных или скидочных карт можно сделать подставку для телефона

Предлагаем выбрать орхидею, в крайнем случае фиалку

«Это, пожалуй, лучший лайфхак! А то я все время забываю зарядку»

Бонус № 1: выбирайте обувь на размер больше, и ноги скажут вам спасибо

Бонус № 2: возможно, у вас на диване или кресле есть такой маленький кусочек того же материала, что и обивка. Оказывается, он предназначен для тестирования чистящих средств